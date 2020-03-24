Что вы знаете о коронавирусе и его профилактике?

Роспотребнадзор через средства массовой информации активно распространяет информацию о коронавирусной инфекции и рекомендации медиков. Соблюдение простейших гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения или дальнейшего распространения этого заболевания. С помощью нашего теста проверьте свои знания о COVID-19 и правилах его профилактики. Если результаты вас не порадуют, срочно читайте о гигиене при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ и неукоснительно следуйте им. От этого зависит ваше здоровье и, чего уж скрывать, жизнь.

Какой самый эффективный способ профилактики заболевания коронавирусом? Регулярный прием горячих ванн Регулярное промывание носа солевым раствором Регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком и мытье их водой с мылом Правильно! Неправильно! - Каким образом передается коронавирус? Воздушно-капельным путем Через укусы клопов или комаров Контактно-инструментальным путем Правильно! Неправильно! - Люди какого возраста наиболее подвержены заболеванию коронавирусом? Дети Пожилые Всех возрастов Правильно! Неправильно! - Какие существуют лекарственные или народные средства для профилактики коронавирусной инфекции? Иммуностимуляторы Старый добрый чеснок Средств профилактики коронавируса не существует Правильно! Неправильно! - Какие существуют лекарственные средства для лечения новой коронавирусной инфекции? Противогриппозные препараты нового поколения Антибиотики пенициллиновой группы Лекарств от коронавируса пока нет Правильно! Неправильно! - В какую погоду наиболее быстро распространяется вирус? Умеренно теплую Жаркую Любую Правильно! Неправильно! - Какие главные симптомы заболевания коронавирусом? Сильный насморк Красные пятна по всему телу Высокая температура тела, кашель, затрудненное дыхание Правильно! Неправильно! - Что нужно делать при обнаружении у себя симптомов заболевания? Принимать противовирусные препараты по указанной в инструкции схеме Выпить чая с малиной, тепло одеться, укрыться двумя одеялами и хорошенько пропотеть Срочно обратиться за медицинской помощью в лечебные учреждения, не занимайтесь самолечением Правильно! Неправильно! - Как часто следует менять медицинскую маску при использовании в общественных местах? Раз в два дня Каждый день Каждые 2-3 часа Правильно! Неправильно! - Что нужно делать при чихании и кашле? Перекреститься Прикрыть рот рукой Прикрыть рот одноразовой салфеткой или платком, при их отсутствии чихать в локтевой сгиб Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о коронавирусе и профилактике заболевания? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook