Что вы знаете о коронавирусе и его профилактике?

Роспотребнадзор через средства массовой информации активно распространяет информацию о коронавирусной инфекции и рекомендации медиков. Соблюдение простейших гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения или дальнейшего распространения этого заболевания. С помощью нашего теста проверьте свои знания о COVID-19 и правилах его профилактики. Если результаты вас не порадуют, срочно читайте о гигиене при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ и неукоснительно следуйте им. От этого зависит ваше здоровье и, чего уж скрывать, жизнь.
Обсуждение 2
10 из 10! спасибо Призыв!
Спасибо, знания есть. И это хорошо)