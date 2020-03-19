Что скрывает от глаз колокольня Успенского собора

Совсем недавно, в январе, мы выпустили серию небольших фильмов о владимирском Успенском соборе. Три ролика были посвящены истории и архитектуре главного кафедрального храма, его живописному убранству и некрополю и вызвали большой интерес аудитории. Однако наши читатели высказали пожелание, что неплохо бы снять отдельный фильм о колокольне собора, которая появилась в храмовом комплексе в XIX столетии. И мы, конечно, откликнулись. Раз людям интересно — надо делать!

Попасть на колокольню обычному человеку достаточно сложно, свободного доступа сюда нет. По крутым старинным лестницам обычно поднимается только звонарь, чтобы по большим праздникам созвать громким гласом колоколов верующих на службу в собор. Для съемочной группы «Точки на карте» сделали исключение, и у нас появилась уникальная возможность обозреть окрестности с самой высокой точки дореволюционного Владимира. Сложный подъем по узким лестницам того стоил!

А вот какой древний барельеф на северной стене собора заслоняет собой здание колокольни, что такое большак и откуда взялись граффити внутри постройки, рассказывает и показывает народный гид Алексей Валентинович. Вперед за ним, на высоту в 70 метров! Благо, формат программы «Точка на карте» позволяет совершать именно виртуальные путешествия, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

Четырехярусная колокольня в стиле классицизма с элементами готики, которая сегодня украшает комплекс Успенского собора во Владимире, была построена в 1810 году. До этого времени у храма располагалась старинная шатровая колокольная. Но она была разрушена в 1806 году прямым попаданием молнии. Тогда власти и приняли решение о строительстве новой, которая весьма органично вписалась в храмовой комплекс и стала украшением центра города. Сегодня без нее мы уже не мыслим знаменитый вид Соборной площади.

Вышедшие из огня

А теперь о самом интересном. Все помнят, что внешняя галерея Успенского собора появилась при князе Всеволоде Большое Гнездо, младшем брате Андрея Боголюбского. Галерею возвели после страшного пожара в 1185 году , который нанес зданию колоссальный ущерб. В память об этом событии князь Всеволод разместил на северной стене скульптуру с изображением ветхозаветного сюжета о трех отроках в «пещи огненной».

По библейской легенде, три отрока: Анания, Азария и Мисаил — по приказу царя Навухудоносора были брошены в огненную печь за отказ поклониться идолу. Но были спасены архангелом Михаилом и остались невредимы. Безусловно, выбор сюжета не случаен. Так и Успенский собор прошел через горнило разрушительного огня, возродился и остался символом крепкой княжеской власти и христианской веры — духовной опоры для жителей Владимиро-Суздальской Руси. Примечательно, что барельеф был размещен именно на северной стене, обращенной в городу.

Вот только время внесло свои коррективы в задумку князя Всеволода. И сегодня рассмотреть скульптуру весьма сложно, так как новая колокольня просто заслонила изображение. Увидеть барельеф можно, только поднявшись на первый ярус строения, откуда мы и вели съемку.

Кстати, на внешних стенах современного собора можно найти остатки белокаменной резьбы с храма Андрея Боголюбсвокого, ведь после пожара для реконструкции использовался тот же камень. Только жаль, что изображения стесали, поэтому в первозданном виде они, конечно, не сохранились.

Если интересно, поищите их, найдете без труда, например, на южной стене. По мнению академика Н.Н. Воронина, общий объем декора Успенского собора 1158 -1160 годов сравним с количеством резьбы церкви Покрова на Нерли.

Большак, отлитый из преемника

Сердце любой колокольни — это место, где размещены колокола. Мы поднимаемся на третий ярус. Ветер в день съемок выдался сокрушительный. А ведь звонарь не выбирает погоду и поднимается сюда независимо от прогнозов синоптиков. До революции — дважды в день. И сегодня здесь все в рабочем состоянии.

Внимание сразу привлекает самый крупный колокол, или большак. Дореволюционный большак был сброшен в годы советской власти, когда здесь устроили парашютную вышку. Поверженный гигант долгое время пролежал во дворе Вознесенской церкви во Владимире. Но когда времена гонений на веру прошли, о нем вспомнили, и лом с него использовали для отлива того главного колокола, который сегодня и оглашает центр города своим звучным басов. Вот так традиции были продолжены.

Здесь был Вася…

В 1936 году колокольня была передана оборонной организации «Осоавиахим» под парашютную вышку. Но после закрытия собора в 1931 году здание колокольни было фактически бесхозным. Судя по граффити, которые жители города оставляли внутри на стенах, попасть с улицы сюда было несложно. В основном в надписях запечатлены фамилии и имена случайных посетителей и год. Ну вот, например:

Виды привлекут туристов

Сегодня со всех четырех ярусов колокольни, как и 100 лет назад, открываются потрясающие виды на новый и старый Владимир. Древние постройки, заклязьменские просторы, парк, Соборная площадь — все как на ладони!

И думается, многие жители города и туристы захотели бы увидеть эту красоту своими глазами, совершив небольшое восхождение на эти 70 метров к небу. Однако случится такое или нет, неизвестно, так как недавно общественность узнала, что это колокольня главного собора Владимирской области юридически не имеет собственника. А, значит, и организовывать новый маршрут пока некому. А жаль.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»

За возможность проведения съемок выражаем особую благодарность Владимирской епархии.