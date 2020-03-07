Число электронных табло на остановках Владимира вырастет до 100

Расписание общественного транспорта во Владимире станет доступнее для пассажиров. В нынешнем году мэрия установит ещё 75 электронных табло, показывающих движение автобусных и троллейбусных маршрутов в режиме реального времени. В 2019-м поставили 25 «пробных» конструкций на магистральных улицах. По мнению руководства отдела транспорта, эксперимент удался, жители довольны. Всего, стало быть, к концу 2020 года он-лайн расписание будет работать на ста остановках. Это четвёртая часть всех остановочных пунктов областного центра.

Во Владимире 404 остановочных пункта. Далеко не на всех есть даже павильоны.

Место для электронных табло выбирают, ориентируясь на уверенный приём интернета в данном районе (если сигнал слабый — расписание может отображаться с ошибками). Также будут выделены средства на установку зарядных устройств для телефонов на остановочных павильонах.



Продолжится и корректировка транспортной сети. В прошлом году, по информации мэрии, изменены 9 маршрутов: № 2, 4, 9, 10, 20, 22, 24, 55 и 56. Улучшилось транспортное обслуживание в микрорайонах Полянка, Пиганово, Веризино, Злобино, Спасское.



Отлично показала себя автоматизированная система оплаты проезда. Такую же запустили и в Коврове, о чем «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»