Черный дым заволок центр Владимира

Горожане пожаловались на запах резины

Центр Владимира объят черным дымом. Социальные сети наводнили пугающие кадры, а очевидцы, которые в данный момент находятся на Соборной площади, рассказали «Призыву», что на улице сильно пахнет резиной. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, пожар произошел за автомобильным мостом через реку Клязьму.


 

Горят автомобильные покрышки на площади 25 кв. метров.

На месте работают 6 человек и 2 автоцистерны. Задымление частично происходит в центральной части города, уточняют в ведомстве. На место выехала съемочная группа «Призыва». Информация уточняется.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

Видео группы «Подслушано во Владимире»

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