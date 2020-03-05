Черный дым заволок центр Владимира

Центр Владимира объят черным дымом. Социальные сети наводнили пугающие кадры, а очевидцы, которые в данный момент находятся на Соборной площади, рассказали «Призыву», что на улице сильно пахнет резиной. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, пожар произошел за автомобильным мостом через реку Клязьму.
Горят автомобильные покрышки на площади 25 кв. метров.
На месте работают 6 человек и 2 автоцистерны. Задымление частично происходит в центральной части города, уточняют в ведомстве. На место выехала съемочная группа «Призыва». Информация уточняется.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Видео группы «Подслушано во Владимире»
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