Частный бизнес привлекли к восстановлению усадьбы Храповицкого

Усадьбу Храповицкого в Судогодском районе будут восстанавливать за счет спонсорских средств. В качестве меценатов могут выступить коммерческие структуры региона. Обдуман и механизм финансирования — через фонд, созданный Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Документы для его регистрации уже поданы в Минюст. А в визит-центре Муромцево прошла встреча руководства ВСМЗ с представителями бизнес-сообщества и власти. Есть предварительные договорённости о сотрудничестве.

На восстановление усадьбы Храповицкого в Муромцево потребуется около 2 миллиардов рублей, считают бизнесмены, присутствовавшие на встрече. В ближайшую пятилетку, если не будет крупных неожиданностей и бюрократических проволочек, реально собрать половину этой суммы.

Усадьба Храповицкого имеет шансы попасть в туристический трафик Москва — Владимир — Гусь-Хрустальный — Муром — Дивеево — Нижний Новгород.

— Масштаб проблемы по усадьбе озвучен, и, думаю, представители бизнеса Судогодского района готовы помочь её решить, — сказал Сергей Воронов, генеральный директор «Комплект-Агро». — Каждый желает вложить свой кирпичик в эту стену, чтобы красивое место с нашей помощью привести в приличное состояние.

Сейчас в усадьбе проводят экскурсии, работают два выставочных зала, идёт научная и собирательская деятельность. В планах — восстановить парк и каскадные пруды. Но для начала необходимо заказать проектно-сметную документацию, согласовать её и после этого начинать ремонтно-восстановительную работы. У музея уже есть готовый проект на то, чтобы огородить территорию комплекса. Но реализовать его пока нельзя. В усадьбе проживают люди – их требуется расселить.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

На территории бывшей усадьбы есть часть каретного корпуса, где живут люди. А людям надо иметь подъезд. Поэтому самое главное – предоставить людям жильё.

Условия проживания там ужасные. Там нет канализации. Только вода и электричество.

Понимание у администрации есть. Будем надеяться, что они нам помогут расселить людей. И тогда сразу этот объект надо будет включать в состав музея-заповедника.

И, соответственно, пообъектовку делать, проектно-сметную документацию заказывать. Ну что же, будем делать!

Ещё в планах ВСМЗ — открыть в Муромцево Русский центр эмиграции. Контакты с потомками дореволюционной интеллигенции налажены. Эти люди могли бы получить в лице усадьбы Храповицкого место, куда можно приехать, привести семейные документы, архивы, другие свидетельства минувшей эпохи, рассказывающие про их бабушек и дедушек, уехавших из страны.

— Порой потомки наших эмигрантов даже не могут прочитать семейные документы, потому что они не носители языка, — говорит Светлана Мельникова. — А мы могли бы им в этом помочь.

Сейчас в связи с режимом повышенной готовности музейный комплекс в Муромцево закрыт. Когда снимут карантин, пока неизвестно. В мае в усадьбе в рамках всероссийского Пасхального фестиваля должны выступить молодые солисты Академии Мариинского театра. Пока эти планы сохраняются.

Татьяна Данилова

Фото и видео пресс-службы ВСМЗ