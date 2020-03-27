Бывшего сотрудника юридического института задержали за крупные взятки

Бывший заместителя начальника курса Владимирского Юридического института ФСИН России заключён под стражу. Его подозревают в получении взяток на миллионы рублей. Мзду, по версии следствия, он брал от курсантов. «Подозреваемый, используя свое положение, определенным образом манипулируя сознанием курсантов, обещая общее покровительство, получил от 16 обучающихся старшего курса взятки в общем размере 4 миллиона 680 тысяч рублей», сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области.

Крупные суммы от курсантов 33-летний преподаватель, по версии следствия, получил в январе и феврале 2020 года буквально за несколько дней.

Как считает следствие, с каждого курсанта, бывший заместитель начальника курса требовал в среднем с каждого курсанта около 300 тысяч рублей. Объяснял это тем, что якобы находится в затруднительном материальном положении. Мол, строит дом, а денег не хватает. Обучающиеся брали кредиты в банках и передавали деньги преподавателю. Следствие не исключает, что настоящей причиной поборов было другое — игровая зависимость подозреваемого.

Сребролюбивого руководителя вычислили служба собственной безопасности института, управление ФСБ по Владимирской области во взаимодействии со Следственными органами Следственного комитета РФ. 23 марта подозреваемого задержали в Москве. В отношении его возбуждено 17 уголовных дел. Ему предъявлено обвинение по п.п. «б,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Пока он заключён под стражу.

Михаил Донсков

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