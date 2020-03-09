Быстрые свидания набирают популярность во Владимире

Speed dating — формат вечеринок мини-свиданий, организованных с целью познакомить людей друг с другом, набирает популярность в областном центре. 12 марта встреча в таком формате пройдёт в «Чайхане», а 15-го — в «Рынке на Студеной». Чтобы попасть на первую вечеринку, нужно зарегистрироваться в группе ВК @speed_dating_33 и заполнить анкету: указать придется имя, фамилию, номер телефона и почту. Анонимно пройти на свидание не получится. Зато это бесплатно. А билет на «Рынок» стоит 500 рублей. Подробности тут @svidania33.

Ольга Новикова побывала на подобной вечеринке, которая проходила во Владимире 21 февраля.

— В центре стояло пять столиков специально для свиданий. Всего было 12 девушек и 5 парней, поэтому парням пришлось тяжело, — рассказывает Ольга. — Девушки садятся за столы, парни пересаживаются. На свидание отводится 5 минут. Проводится два тура. На бейджах номер и имя, самое главное — запомнить номер того, кто тебе понравится. Далее это сообщается ведущим, и если симпатии совпали, то ведущие делают рассылку контактов.

Помните про возрастное ограничение: желающим попасть на вечеринку в «Чайхане» должно быть не меньше 23 лет. И дело, возможно, не только в том, что организаторам нужны более зрелые люди, а в том, чтобы они были более платежеспособные. Ведь за ужин придется платить самостоятельно, а специальное меню под мероприятие в ресторане не предполагается. По данным afisha.ru, средний чек заведения – 700-1500 рублей.

«Рынок на Студеной» возрастной ценз не указывает, но, очевидно, нужно быть совершеннолетним, так что не забудьте прихватить с собой паспорт.

Если вам нравятся люди одного с вами пола, то быстрые свидания не для вас. Здесь все строго – мальчик с девочкой.

— Однополые браки — это не к нам! — заявила «Призыву» Алена Маркелова, ведущая вечеринки в «Чайхане». — Мы организуем интересные знакомства, в рамках которых могут встретиться люди, между ними могут начаться как любовные, так и деловые или дружеские отношения.

Итак, если вы одинокий, но общительный совершеннолетний гетеросексуал и у вас нет планов на 12 или 15 марта, можете попробовать сходить на вечер быстрых свиданий. Это должно быть, по крайней мере, весело.

Юлия Назарова

Фото «Призыва»