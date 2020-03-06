Бревна с лесовоза завалили две иномарки

Легковушка «Honda Civic» врезалась в лесовоз, который ехал в попутном направлении. От удара бревна рассыпались по проезжей части. Грузом задело две легковушки: «Honda Civic» и «Ford Focus». Авария произошла накануне вечером около деревни Храпки Киржачского района. На этом участке дороги было темно, на проезжей части — сыро. Дорожные и погодные условия не способствовали к рискованным маневрам и скоростным поездкам. Опытные водители допускают, что правила мог нарушить и водитель грузовика. У таких машин нередко не горят стоп-сигналы и габариты.



В результате ДТП пострадал водитель «Honda Civic». Врачи «скорой помощи» диагностировали у него перелом позвоночника. 30-летнего мужчину госпитализировали.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Гороховце водитель микроавтобуса врезался в стоящую на светофоре фуру. Пострадали 14 человек.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов|Владимир«