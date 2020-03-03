Больного туберкулезом будут лечить принудительно

Больного туберкулезом жителя Юрьев-Польского района отправят на лечение принудительно. На этом настояла прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что 41-летний местный житель с 2017 года состоял на учете у врача-фтизиатра с диагнозом «метатуберкулёзные изменения легких». В мае этого года у мужчины случился рецидив заболевания.

Известно, что он проживает с женой и двумя маленькими дочерями, старшая из которых также была инфицирована туберкулезом. Она проходила лечение во Владимире. В отличие от дочери, отец не спешил избавиться от туберкулеза.

Мужчина умышленно уклонялся от лечения и не являлся к врачу.

— Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации больного для лечения в специализированное противотуберкулезное учреждение, — сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Требования прокурора удовлетворены. Мужчина принудительно госпитализирован.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за вспышки коронавируса владимирцы начали отказываться от полетов в Италию.

Ольга Ефремова

Фото: spektrum.de