Больничный держит дистанцию

Фонд социального страхования (ФСС) начнет оформлять электронные больничные для россиян на карантине из-за коронавируса дистанционно. Чтобы получить листок нетрудоспособности после возвращения из-за рубежа, работнику и членам его семьи будет достаточно подать заявление на сайте фонда. Оплата такого больничного также будет отличаться от обычной: средства поступят заявителю напрямую из ФСС уже через несколько дней. При этом такой подход не выглядит избыточно дорогим в сравнении даже с уже объявленными мерами поддержки экономики: оплата карантина для потенциальных носителей инфекции обойдется в сумму порядка 10 млрд руб. в месяц.

С 20 марта по 1 июля этого года россияне, которым необходимо соблюдать карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, смогут оформить электронный больничный удаленно. Соответствующее постановление правительства было вчера опубликовано Белым домом. Новый временный порядок выдачи листков нетрудоспособности должен помочь снизить риски распространения заболевания в России.

Напомним, в начале марта правительство РФ определило список стран, приезжая из которых, россияне должны находиться на домашнем карантине две недели. Вчера это требование распространили на всех прибывших из-за рубежа.

Как следует из постановления правительства, теперь они смогут оформить электронный больничный без посещения врача, избежав нарушений карантина.

«По новым правилам для оформления больничного дистанционно достаточно зайти на сайт ФСС в личный кабинет, заполнить заявление на получение листка нетрудоспособности и приложить фото документов, подтверждающих факт возвращения из-за рубежа. Таким образом можно будет получить больничный не только на себя, но и на совместно проживающих работающих членов семьи»,— объясняет замглавы фонда Татьяна Лотоцкая. На остальные категории получателей больничного новый порядок не распространяется. Порядок оплаты такого больничного, как следует из постановления правительства, также будет отличаться от традиционного.

Если по общему правилу работодатель оплачивает больничный после окончания срока его действия, средства по дистанционно оформленному листку нетрудоспособности работник получит частями.

Первая выплата произойдет после семи календарных или пяти рабочих дней нахождения на больничном, вторая — после закрытия листка нетрудоспособности. При этом источником средств будет фонд ФСС, а не бюджет работодателя. Порядок закрытия такого больничного пока не определен, но выпущенные Минздравом требования к карантину предполагают их выдачу с закрытой датой.

По словам Татьяны Лотоцкой, фонд соцстраха работает над внедрением электронного больничного уже несколько лет, поэтому сейчас его можно получить в большинстве медучреждений страны. «Электронный больничный сейчас формируют около 10 тыс. медицинских организаций (всего их в стране 12 тыс.), на которые приходится большинство обращений»,— говорит она. По постановлению правительства, перечень медицинских организаций для работы по временным правилам должны сформировать власти регионов. «Большинство крупных работодателей уже используют больничные в электронной форме. При необходимости ими может быть охвачено около 70% работающих россиян»,— говорит госпожа Лотоцкая. По данным ФСС, по итогам 2019 года в электронном виде была оформлена треть всех больничных листков в РФ. Самый высокий спрос на них был в Татарстане (1,5 млн документов), Московской (1,2 млн) и Кемеровской областях (979 тыс.).

Постановление правительства не описывает механизма финансирования выплат по дополнительным больничным — вероятно, сначала на них будут тратиться средства профицита бюджета ФСС. Пока предсказать число тех, кому они понадобятся, невозможно: примерные оценки Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорят о том, что, даже несмотря на сокращение потока выезжающих на 80%, ежедневно в Россию могут возвращаться около 15 тыс. человек. В 2018 году ФСС потратил на оплату больничных (исключая выданные по беременности) 251 млрд руб.— это около 40 млн случаев, длительность каждого в среднем составляла 11 дней. Отметим, что, исходя из этих цифр, расходы на оплату больничных при карантине для вернувшихся из-за рубежа россиян могут стоить ФСС дополнительно около 10 млрд руб. в месяц, что выглядит не очень масштабной суммой в сравнении с другими мерами правительственного «антивирусного» пакета помощи экономике (пока его объявленная стоимость составляет около 300 млрд руб.).

«Коммерсант»

Материал читайте по ссылке: https://www.kommersant.ru/doc/4293370

Фото: unanews.ru