Более пятисот учеников не пришли сегодня в школу из-за коронавируса

Школы Владимира с сегодняшнего дня перешли на свободное посещение с возможностью дистанционного обучения. Это одна из мер, принятых в городе для профилактики коронавируса. Все образовательные учреждения получили соответствующий приказ от городской администрации. Документ гласит, что сейчас дети не обязаны ходить на уроки, при соблюдении дистанционного обучения и домашнего режима в учебное время. В понедельник более пятисот учащихся из 36 тысяч не пришли в школу.

Ирина Пенькова, заместитель начальника управления образования администрации г. Владимира:

Постановлением 558 дано право родителям принять решение относительно свободного посещения образовательной организации. Это право, а не обязанность. Каждая семья принимает это решение самостоятельно, исходя из собственного видения ситуации. Родитель должен написать письменное заявление в образовательную организацию. Это можно сделать в дистанционном формате, чтобы минимизировать контакт.

Либо сканировать со своей подписью по электронной почте. Либо сфотографировать и отправить через вотсап или вайбер. Письменное уведомление родителей образовательной организации обязательно. Свободное посещение не предполагает в учебное время посещения ребенком мест массовых прогулок, супермаркетов и прочее.

Как же будут обучать детей дистанционно? Для этого учителя начнут использовать разнообразные интернет-ресурсы, говорят в управлении, благодаря которым дети смогут, находясь дома, прослушивать уроки. В ведомстве рекомендуют использовать ресурс «Российская электронная школа». Видео уроки здесь проводят лучшие российские учителя. Есть записи практически всех тем по каждому предмету. Что касается домашнего задания детям его будут задавать через электронные журналы и дневники.

Учителя и родители задаются вопросом: что же делать со школьными экскурсиями, которые были куплены заранее с выездом в область и в Москву? Чиновники от образования не рекомендуют выезжать за пределы города. Более того в школах уже отменили весенние лагеря.

— На сегодняшний день рекомендована отмена массовых мероприятий и любых поездок. Любая поездка – это ситуация повышенной опасности и повышенных контактов, — говорит Ирина Пенькова. — Директор школы несет всю ответственность за проведение экскурсий. Мы также отменяем лагеря весенние в конце марта. А ещё рекомендуем отмену всех массовых мероприятий, где ребята контактируют между собой. Для тех классов, кто не вышел на свободное посещение, будем рекомендовать кабинетное обучение, чтобы они не перемещались из кабинета в кабинет.

Сейчас все образовательные учреждения Владимира и Владимирской области получили рекомендации от Роспотребнадзора, согласно которым все помещения должны регулярно проветриваться, проходить влажную уборку. В туалетных комнатах обязательно наличие мыла и дезинфицирующих средств. Маски детям не предписано выдавать.

Тем временем с 23 марта в школах начинаются недельные весенние каникулы. Продлевать их во Владимире пока не намерены. Если ситуация с COVID-19 будет развиваться неблагоприятно, после них продолжится дистанционное обучение. Оно предусмотрено и для подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.

После вынужденного домашнего режима школьники не обязаны предоставлять в учебное заведение медсправки. Другое дело – детские сады. Здесь в уставе прописаны нормы: если ребенок не посещает дошкольное учреждение более пяти рабочих дней по любым причинам, он вернется сюда только со справкой от врача.

Ранее «Призыв» сообщал, что студенты ВлГУ перешли на дистанционное обучение.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»