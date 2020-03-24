Более двух тысяч человек проголосовали за улицу в честь героев

Голосование за название новой улицы во Владимире близится к завершению. У желающих выразить свое мнение на этот счет осталась ровно неделя. Пока в голосовании наметился явный лидер. Вариант «Улица Героев-владимирцев» — в честь владимирцев — Героев Советского Союза — поддержали 2216 участников голосования. На второй строчке — улица Сталинградская: за нее отдали голоса 1467 человек. Замыкает тройку лидеров улица Победы с 1197 голосами.

Улица Героев-владимирцев — фаворит голосования.

Предложение о присвоении одной из новых улиц Владимира названия в честь 75-й годовщины Великой Победы было вынесено на обсуждение в начале марта. Голосование проходит на сайте мэрии. Изначально было предложено на выбор пять вариантов названий новых улиц. Сейчас этот список увеличен до 14. По всей видимости, список пополнился названиями, которые предложили сами горожане.

Ранее «Призыв» сообщал, что вышла в свет новая книга сотрудника отдела краеведческих исследований городской библиотеки Валентины Титовой «Улицы Владимира от А до Я». Издание является своеобразной экскурсией по улицам, площадям, паркам и скверам нашего города.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»