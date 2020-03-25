Более 4 тысяч жителей Владимира обратились к врачу с признаками ОРВИ

Эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения Владимира превышен на 30,5%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За неделю к врачу обратились более 4 тысяч человек. Из них чуть меньше половины — именно взрослые. Помимо Владимира высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Ковровском и Кольчугинском районах. Всего во Владимирской области с 16 по 20 марта зарегистрировано 12 548 заболевших, среди них 7 112 детей.

Эпидпорог среди взрослых во Владимире превышен на 30,5%.

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии исследовала пробы 90 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Подтверждено 16 случаев гриппа АH1N1 и 8 случаев гриппа В.

При этом официально ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19 во Владимирской области пока не зарегистрировано. По состоянию на утро 25 марта под медицинским наблюдением в регионе находятся 5281 человек. Число обращений больных с признаками ОРВИ за прошедшие сутки – 1496 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что полиция организует учет граждан, приехавших из-за границы. Помогать ей будут работодатели, управляющие компании и ТСЖ. Вернувшиеся из зарубежных поездок должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Выходить за продуктами тоже нельзя. Как заказать еду в городах Владимирской области на дом, рассказал блогер «Призыва».

Елена Пляскина

Фото: sunhome.ru