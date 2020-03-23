Более 346 тысяч человек вошли в группу риска по COVID-19

В группу особого риска при распространении нового коронавируса входят более 346 тысяч жителей Владимирской области. Это люди старше 60 лет. Такие цифры приводит «Белый дом» в своем ежедневном бюллетене. Пенсионерам настоятельно рекомендуют как можно реже покидать дом, не пользоваться общественным транспортом в часы пик и избегать мест с большим скоплением людей.

В Москве граждан старше 65 лет с 26 марта по 14 апреля обязали соблюдать домашний режим. В нашем регионе на 9 утра 23 марта не выявлено случаев заражения коронавирусом COVID-19, поэтому такие меры пока не вводят, но призывают быть осторожными.

«Горячая линия» для пожилых людей: 8-800-200-34-11.

Чтобы помочь пожилым людям, активисты Общероссийского народного фронта совместно с другими некоммерческими организациями запустили «горячую линию» поддержки. Обратиться за помощью можно по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры помогут с доставкой продуктов на дом, покупкой лекарств и товаров первой необходимости.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирское «Торпедо» уйдет на карантин после сборов в Турции. Команда должна вернуться 25 марта.

Елена Пляскина

Фото: publy.ru