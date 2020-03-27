Более 25 тысяч владимирцев выбрали «Антивирус» от «Ростелекома»

Количество абонентов во Владимирской области, подключивших «Антивирус» от «Ростелекома», превысило 25 тысяч. Таким образом за календарный год пользователей услуги стало в два раза больше. Наиболее популярен «Антивирус» у жителей областного центра, Мурома, Коврова, Александрова.

Сервис «Антивирус» от «Ростелекома» защищает стационарные и мобильные устройства от любых интернет-угроз, а также обеспечивает проверку информации и блокировку подозрительных файлов, в том числе на съёмных носителях. При этом использовать антивирус можно как на одном устройстве, так и на нескольких, в том числе компьютерах, ноутбуках и телефонах. Провайдер предлагает три варианта защиты: антивирус Касперского, антивирус Dr. Web и Eset Nod32.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Обычный домашний компьютер содержит рабочие файлы, сканы и копии важных документов, архив семейных фотографий за несколько лет, а также сохраненные пароли банковских карт. Теперь представьте, что эту информацию украли. Данные либо просто исчезнут, либо злоумышленники могут попытаться использовать их в корыстных целях. “Антивирус” от “Ростелекома” защищает от взлома, предотвращает “заражение” вредоносными программами, регулирует доступ к сайтам. Кроме того, сервис позволяет контролировать устройства детей, защищая их от нежелательного контента в Сети».

Оформить подписку на «Антивирус» можно в едином личном кабинете. Дополнительную информацию о подключении, тарифах и акциях можно получить по бесплатному номеру горячей линии 8-800-1000-800, а также на сайте и в офисах обслуживания компании.