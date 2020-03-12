Бог от Google отвергнет человека

Противоречие природной сущности человека и достижений технического прогресса разрушительно действуют на неокрепшие мозги Homo sapiens. Одни грезят новым богом на базе искусственного интеллекта, другие — Грета Тунберг, например — зовут к «корням». Пока новые боги будут биться с древними, автор «Бредешка» Николай Лившиц предлагает постоять в сторонке, а в случае чего – креститься.

Расшифровка программы:

Бывший инженер Google Энтони Левандовски, американец, объявил о создании религии «Путь будущего». В её основе лежит вера в бога, взращенного на базе искусственного интеллекта. Ну то есть человек сам создаст Господа, который будет в миллиард раз его умнее, а потому сможет указывать, что можно делать, а чего делать нельзя.

Трудно сказать, что этот кибербог придумает такого, что выходило бы за рамки 10 заповедей, существующих уже тысячи лет и настырно игнорируемых полностью или частично многими людьми: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего и так далее. То есть всего 10 простых правил мы не можем выполнить, и что в таком случае нам может явить пусть умная, но машина? Ещё десяток хороших посылов, которые также будут манкированы? Это можно сделать и без искусственного интеллекта, скажем, моего небольшого умишка на это хватит. Если же адепты Левандовски забабахают суперсистему, которая будет регламентировать все сферы жизни, тогда её можно назвать как угодно: «умным миром» (по аналогии с «умным городом»), глобальным электронным правительством или ещё как-то, но на поверку это будет просто огромный вездесущий полицейский: сюда ходи, сюда не ходи, снег башка упадёт.

Если искусственный разум начнёт сам себя программировать, то это, конечно, будет бог в части непредсказуемости. И завтра он, например, может решить, что люди, в общем-то, довольно вредные существа, но не потому, что они в него, в бога, не верят, а потому что природу губят, зверушек убивают почём зря, вообще, ведут себя по-свински. А потому не напустить ли на них потоп или не устроить ещё какую-нибудь каверзу, чтобы охолонулись и в себя пришли?

Честно говоря, даже не знаю, что хуже: когда люди программируют своих электронных божков или наоборот.

Буквально вчера в Фейсбуке привел пример с отбором новостей на Яндексе. Мне сто раз говорили, что Яндекс — это роботы; они сами оценивают информацию в сети, сами отбирают лучшее по своим критериям, сами формируют Топ-5 новостей и подают их читателям, которым лениво копаться в виртуальных недрах. Ну и я приводил пример, что же выдаёт система, к примеру, по нашей Владимирской области? Это было на утро вторника, 10 марта. Все пять новостей — чернуха: убили, украли, сгорели, пропали и так далее. Но понятно же, что критерии определяли люди, а роботы только по ним отбирают контент из огромного массива информации. Если бы люди настроили фильтры так, что захватывались бы умные, светлые, культурные, позитивные материалы, то на вершине рейтинга были бы именно они. А дальше по цепочке: если поисковые системы открывают «зелёный свет» гуманизму, а насилие отметают или дают дозированно, то и авторы — журналисты, блогеры — под это подстраиваются. Им просмотры нужны, они же не маньяки реки крови по виртуальному пространству пускать. Нормальные люди.

Вот. То есть люди настраивают роботов — плохо. Роботы настраивают людей — тоже плохо, потому что кто его знает, что плеснёт в голову существу, которое в миллион раз тебя умнее, но которое не говорит: ты сын мой. Оно не относится к роду человеческому, как к своим любимым чадам. Загвоздка.

Знаете, сейчас, когда современные технологии, формирующие новую реальность, сталкиваются с природой, которая тысячелетиями определяла жизнь людей, очень интересно наблюдать за перипетиями этого столкновения. И я думаю, природа просто так не сдастся. Буквально вчера я с огромным наслаждением прочёл пресс-релиз администрации Владимирской области. Там написано, что, цитирую по памяти, «в связи с началом весенней солнечной интерференции возможно ухудшение качества теле- и радиовещания на территории региона».

Солнце глушит станции, обрабатывающие мозги населения с помощью зловредного изобретения Зворыкина.

Представляете? Есть в этом что-то величественное, исконное, когда природа восстаёт против вредной разрушительной информации, как прежде восставала против неразумного вмешательства человека в окружающий мир. Повернули реки вспять — получите солончаки и гибель Арала. Осушили болота — вот вам торфяные пожары. Тотальное насилие над сознанием — солнце проснулось: фиг вам, а не телевидение. Я, кстати, согласился бы, чтобы интерференция, глушащая «голубые экраны», давала бы о себе знать не только весной, но и летом, осенью и зимой. Разве что канал «Культура» не трогала бы, а остальные только в путь.

Солнце — это же древний бог, ему язычники поклонялись. А вот современные изобретения — это новый бог, как левандовские закопёрщики толкуют. Пока древние вседержители сражаются с новыми, я постою в стороночке, отдохну, о жизни подумаю. И вообще, меня нынешнее положение устраивает. При лучине сидеть и Сварогу молиться — это увольте. С другой стороны, роботу поклоны бить, лоб расшибать — тоже охоты нет. В общем, между старым и новым богом я — атеист. А уж если гром грянет, мне вас учить не надо, все знаете, что надо делать.

Иллюстрация: картина Гелия Коржева «Лишённые рая» (сайт korzhev.com)