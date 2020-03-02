Биганов окончательно ушел с пригородных маршрутов

Перевозчик «ЕвроТрансВладимир» последним из всех компаний, входящих в состав «БигАвтоТранс», покинул рынок пассажирских перевозок. С 1 марта он перестал обслуживать три пригородных и четыре междугородных маршрута. Директор Дмитрий Биганов, который возглавил транспортное предприятие после своего отца Автандила Биганова, завершил обслуживание всех рейсов. До Нового года у него в ведении было 15 маршрутов. Последовательно и при согласовании с региональными властями он отказался работать на всех. Уже завтра все автобусы, на которых перевозчик работал многие годы, уберут из реестра транспортной инспекции.

В первый же рабочий день у новых перевозчиков возникли проблемы.

Жители Гусь-Хрустального пожаловались, что не приехал ко времени привычный автобус № 507. На сайте владимирского автовокзала появилась информация, что на работу на маршруте заступил перевозчик «Транссовт». Пассажиров, по официальным данным, возят автобусы «MAN», а по факту приезжает «Hyundai». Все бы ничего, да только сидячих мест в автобусе меньше, чем было и чем сообщается на сайте.

На маршрут № 520 «Владимир-Александров» вышел перевозчик «ЕвроТрансВладимир плюс» с тем же парком автобусов. Сменился владелец предприятия. Маршрут № 509 «Владимир-Андреево» ликвидирован. Теперь жителям этого населенного пункта приходится сначала доезжать до Судогды, а потом уже пересаживаться на автобус до Владимира. На маршрут № 109 «Владимир-Овчухи» вышел перевозчик ИП Трегубов. Он же работает на маршруте до Вяткино. Предприниматель ведет конструктивный диалог с пассажирами и вносит корректировки для удобства жителей.

Об изменениях на пригородных и междугородных маршрутах публично не говорят. «Призыв» трижды — 10 января, 3 и 25 февраля — направлял официальные запросы в администрацию Владимирской области. Ответов до сих пор не получили. При встрече на официальных мероприятиях директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов сообщил, что с новыми перевозчиками пока заключены временные договоры, будут проводиться торги по маршрутам. Руководитель дорожного ведомства считает, что будет только лучше. Такой уверенности не имеют ни перевозчики, ни пассажиры.



«Призыв» сообщал ранее, что тревожная ситуация сейчас возникла в Радужном, где муниципального перевозчика вытесняют региональные власти. В Собинском районе крупнейшее предприятие уже оказалось за бортом. Поддержку обещали депутаты Законодательного Собрания Владимирской области.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»