Бесплатная диагностика в передвижных центрах здоровья. Как пройти обследование?

В области работают сразу три мобильных комплекса

  1. Проект "Передвижные центры здоровья" расширяется

    Для начала отличная новость! Проект «Передвижные центры здоровья» расширяется. Во Владимирской области начал работать новый, третий мобильный комплекс. Это уникальный, единственный в регионе автомобиль с тремя просторными кабинетами, оснащенными современным медицинским оборудованием. Это значит, что у жителей области появилась дополнительная возможность пройти обследование. Два мобильных комплекса принимают до 200 человек в день, еще 150 сможет принять новый передвижной центр здоровья! О проекте и о том, как записаться на прием, расскажем подробнее.

  2. За пять лет обследование прошли более 180 000 человек

    «Передвижные центры здоровья» – областной долгосрочный масштабный проект, который реализует депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев. С 2015 года каждый житель региона имеет возможность пройти бесплатное обследование рядом с домом. Передвижные центры здоровья уже совершили более 2000 выездов и посетили более 400 населенных пунктов, включая самые удаленные уголки области. С начала проекта обследование прошли более 180 000 человек — взрослые и дети.

    Прием в передвижных медицинских комплексах ведут квалифицированные специалисты областного уровня: терапевт, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, гинеколог, специалисты УЗИ-диагностики и другие врачи.

  3. Теперь можно сделать УЗИ сердца

    Светлана Михайлова, специалист УЗИ

    В новом, третьем передвижном центре здоровья одновременно смогут вести прием сразу три специалиста. Впервые будет проводиться УЗИ сердца и углубленное офтальмологическое обследование. В первом из трех кабинетов как раз расположено современное офтальмологическое оборудование: диагностический прибор — авторефкератометр, экранный проектор знаков для проверки остроты зрения и щелевая офтальмологическая лампа, которую используют при обследовании глаза, включая хрусталик, через стереомикроскоп.

    Во втором кабинете будет проводиться востребованное УЗИ сердца. Там установлен УЗИ-сканер высокого классаоснащенный специальным пакетом опций для кардиологических обследований. Третий  — кабинет «женского здоровья». Здесь будут вести прием маммолог и гинеколог, проводиться УЗИ в гинекологии и УЗИ молочных желез.  Для этого также приобретен УЗИ-сканер высокого класса.

  4. Можно организовать спецвыезд передвижного центра здоровья

    Юрий Чайковский, председатель владимирской общественной организации «Союз Чернобыль»

    Есть возможность организовать специальный выезд передвижного центра здоровья.  Врачи проводят приемы для профсоюзных объединений и общественных организаций. Например, обследования централизованно проходили представители профсоюза педагогов области, организации «Союз Чернобыль», владимирских и районных советов ветеранов и обществ инвалидов.

    Организуются специальные обследования и для подрастающего поколения. Прием детей ведут врач-офтальмолог и другие узкие специалисты. Проводятся такие выезды перед началом учебного года.

    Чтобы организовать специальный выезд передвижного центра здоровья, необходимо:

    — прийти или направить обращение в общественную организацию «Милосердие и порядок» по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, 2г, кабинет № 3;

    — позвонить по телефону горячей линии 8-800-2345-003.

  5. Как попасть на прием в передвижной центр здоровья

    Попасть на прием в передвижные центры здоровья очень просто. График выездов публикуется:

    — на сайте общественной организации «Милосердие и порядок»;

    — в социальных сетях общественной организации:

    Инстаграм

    Одноклассники

    ВКонтакте

    Фейсбук

    Твиттер

    — в районных газетах.

    В расписании обозначены даты и населенные пункты, куда приедут специалисты, а также список врачей, которые будут вести прием.

    Записаться на прием можно по телефону горячей линии 8-800-2345-003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00. Запись открыта с 13-го числа каждого месяца.

    Будьте здоровы!

    Елена Пляскина

    Фото «Призыва»
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