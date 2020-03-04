Бесплатная диагностика в передвижных центрах здоровья. Как пройти обследование?

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Проект "Передвижные центры здоровья" расширяется
Для начала отличная новость! Проект «Передвижные центры здоровья» расширяется. Во Владимирской области начал работать новый, третий мобильный комплекс. Это уникальный, единственный в регионе автомобиль с тремя просторными кабинетами, оснащенными современным медицинским оборудованием. Это значит, что у жителей области появилась дополнительная возможность пройти обследование. Два мобильных комплекса принимают до 200 человек в день, еще 150 сможет принять новый передвижной центр здоровья! О проекте и о том, как записаться на прием, расскажем подробнее.
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За пять лет обследование прошли более 180 000 человек
«Передвижные центры здоровья» – областной долгосрочный масштабный проект, который реализует депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев. С 2015 года каждый житель региона имеет возможность пройти бесплатное обследование рядом с домом. Передвижные центры здоровья уже совершили более 2000 выездов и посетили более 400 населенных пунктов, включая самые удаленные уголки области. С начала проекта обследование прошли более 180 000 человек — взрослые и дети.
Прием в передвижных медицинских комплексах ведут квалифицированные специалисты областного уровня: терапевт, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, гинеколог, специалисты УЗИ-диагностики и другие врачи.
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Теперь можно сделать УЗИ сердца
В новом, третьем передвижном центре здоровья одновременно смогут вести прием сразу три специалиста. Впервые будет проводиться УЗИ сердца и углубленное офтальмологическое обследование. В первом из трех кабинетов как раз расположено современное офтальмологическое оборудование: диагностический прибор — авторефкератометр, экранный проектор знаков для проверки остроты зрения и щелевая офтальмологическая лампа, которую используют при обследовании глаза, включая хрусталик, через стереомикроскоп.
Во втором кабинете будет проводиться востребованное УЗИ сердца. Там установлен УЗИ-сканер высокого класса, оснащенный специальным пакетом опций для кардиологических обследований. Третий — кабинет «женского здоровья». Здесь будут вести прием маммолог и гинеколог, проводиться УЗИ в гинекологии и УЗИ молочных желез. Для этого также приобретен УЗИ-сканер высокого класса.
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Можно организовать спецвыезд передвижного центра здоровья
Есть возможность организовать специальный выезд передвижного центра здоровья. Врачи проводят приемы для профсоюзных объединений и общественных организаций. Например, обследования централизованно проходили представители профсоюза педагогов области, организации «Союз Чернобыль», владимирских и районных советов ветеранов и обществ инвалидов.
Организуются специальные обследования и для подрастающего поколения. Прием детей ведут врач-офтальмолог и другие узкие специалисты. Проводятся такие выезды перед началом учебного года.
Чтобы организовать специальный выезд передвижного центра здоровья, необходимо:
— прийти или направить обращение в общественную организацию «Милосердие и порядок» по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, 2г, кабинет № 3;
— позвонить по телефону горячей линии 8-800-2345-003.
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Как попасть на прием в передвижной центр здоровья
Попасть на прием в передвижные центры здоровья очень просто. График выездов публикуется:
— на сайте общественной организации «Милосердие и порядок»;
— в социальных сетях общественной организации:
— в районных газетах.
В расписании обозначены даты и населенные пункты, куда приедут специалисты, а также список врачей, которые будут вести прием.
Записаться на прием можно по телефону горячей линии 8-800-2345-003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00. Запись открыта с 13-го числа каждого месяца.
Будьте здоровы!
Елена Пляскина
Фото «Призыва»
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