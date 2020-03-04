Бесплатная диагностика в передвижных центрах здоровья. Как пройти обследование?

«Передвижные центры здоровья» – областной долгосрочный масштабный проект, который реализует депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев. С 2015 года каждый житель региона имеет возможность пройти бесплатное обследование рядом с домом. Передвижные центры здоровья уже совершили более 2000 выездов и посетили более 400 населенных пунктов, включая самые удаленные уголки области. С начала проекта обследование прошли более 180 000 человек — взрослые и дети.

Прием в передвижных медицинских комплексах ведут квалифицированные специалисты областного уровня: терапевт, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, гинеколог, специалисты УЗИ-диагностики и другие врачи.