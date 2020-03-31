Белые лебеди прилетели в Ковров

Сразу три белых лебедя попали в объектив камеры жителя Коврова. Птицы это редкие, занесены в «Красную книгу Владимирской области». А потому встретить их в наших краях — большая удача, говорят специалисты. Тем более, что красивые пернатые плавали непосредственно в черте города и не один день. Снимок сделан был сегодня, а благородных лебедей в том же месте видели уже вчера.

— На озере было сразу три лебедя. Я их заметил. Это ведь всего километр от Коврова, до этого водоема даже маршрутки ходят. Я вот думаю, птицы за мной прилетели. Мне пришлось в Белграле их кормить с рук, один лебедь меня укусил, думаю, он -то как раз теперь в Коврове обитает, — шутит местный житель.

В Европейских странах лебеди действительно привыкли жить в черте города. Птицы урбанизировались и не боятся людей. У нас же эти пернатые обычно не задерживаются, бывают, как говорится, пролетом. А потому каждый раз лебедь в естественных водоемах вызывает умиление.

Лебеди занесены в «Красную книгу Владимирской области»

— Чаще у нас можно встретить лебедя-шипуна. Это активно расселяющийся вид. В это время через территорию нашего края у них проходит пролет в северо-западном направлении, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник Музея природы ВСМЗ Денис Дуденков, — Обычно их можно встретить в стаях. Я сам видел осенью шесть птиц. Это европейская популяция, они бывают доверчивые. Кормятся рядом с человеком.

Знающие люди говорят, лебеди образуют пару один раз и на всю жизнь. И то, что на фото только три птицы, скорее всего, означает, что четвертая просто не попала в кадр. Специалисты не исключают, что благородным пернатым понравится водоем и они захотят у нас остаться.

— Лебеди в основном у нас не гнездятся. Это происходит очень, очень редко. Но и исключать такой возможности нельзя, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков, — А вдруг им понравится этот водоем, и они решат остаться.

Местные жители переживают, что теперь лебеди привлекут на водоем охотников. Именно поэтому точные координаты озера никто не сообщает. Люди просят об одном: «Не стреляйте белых лебедей».

Ранее «Призыв» сообщал, что грачи прилетели раньше срока.

Полина Тарбеева

Фото: alksnisvindans.wordpress.com