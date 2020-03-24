Бассейны и фитнес-центры закрывают из-за коронавируса

Бассейны, фитнес-центры и ледовые дворцы закрываются из-за коронавируса. На данный момент речь идет в основном о муниципальных объектах. Так, в Суздальском районе доступ для посетителей в спортивные залы закрыт со вчерашнего дня. До конца этой недели двери на замок повесят и многие учреждения, где можно заниматься физической культурой.

— На данный момент по учреждениям, подведомственным департаменту спорта, работа перекрыта на 80%. Остались только группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Но все идет к тому, что мы сейчас остановим всю деятельность. Надо немного подождать, — пояснил «Призыву» директор областного департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач. — Важно изолировать людей. Мы действуем по примеру Москвы. Проблем быть не должно.

Ранее спортивные залы ограничили число посетителей.

В прошедшие выходные объекты физической культуры проверили на наличие средств дезинфекции специалисты Роспотребнадзора. Нареканий не нашли. Однако и этого оказалось недостаточно. Чтобы не допустить распространения COVID-19, по примеру столицы места массового скопления людей закрывают и у нас. Сотрудникам спортивных залов и бассейнов оформляют оплачиваемые отпуска, часть специалистов переводят на удаленную работу.

Что касается областного центра, то на момент написания материала распоряжения о необходимости приостановить занятия учреждения физической культуры не получали. Проводятся индивидуальные и групповые тренировки. Одно «но»: в зал не допускается больше 30 человек. А от родителей юных спортсменов руководители объектов требуют письменное согласие на посещение занятий.

— Мы пока работаем в обычном режиме. Если что-то изменится, мы обязательно доведем это до сведения родителей и всех, кто у нас занимается, — пояснил «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев. — Пока проводим тренировки. Очень тщательно все обрабатываем. Дезинфекция у нас и в помещениях, протираем регулярно и спортинвентарь.

Сложнее ситуация с частными фитнес-центрами.

Для частников остановка на неопределенное время означает прямые убытки. Пока департамент физической культуры и спорта будет только рекомендовать подобным заведениям закрыть доступ для посетителей. Но уже сегодня, по словам Алексея Сипача, этот вопрос планируется обсудить с руководством Роспотребнадзора. Это ведомство может приостановить деятельность спортивных объектов своим приказом. Без работы могут остаться сотни тренеров и инструкторов. Некоторые из них уже начали осваивать онлайн-занятия.

— Мы перешли на онлайн-тренировки, к которым может присоединиться любой желающий. Первые занятия мы сделали бесплатно. Это тренировки из дома со своим весом, для которых в принципе ничего не нужно. Надо просто находиться дома, — рассказал «Призыву» тренер Сергей Сафонов. — Люди реально не знают, чем себя занять. И нам надо работать. Поэтому мы уже переходим на платную основу. Кроме того, разрабатывается целый комплекс занятий для улицы. Хочется верить, что занятия спортом на свежем воздухе не отменят. Несмотря на то что спортивные объекты закрываются, мы готовимся работать в сложившихся обстоятельствах.

Уже на этой неделе синоптики обещают по-настоящему теплую погоду. А значит, занятия спортом можно будет частично перенести на свежий воздух. Главное, чтобы ситуация с распространением коронавируса не заставила закрыть для жителей региона выход на улицу. Пока о полном карантине речи не идет. Самоизоляция полагается только вернувшимся из-за рубежа жителям Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Министерство культуры рекомендовало закрыть кинотеатры.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»