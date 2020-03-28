Бани, салоны красоты, стоматологии и часть магазинов прекратили работать

С сегодняшнего дня и по 5 апреля во Владимирской области должны закрыться все торговые точки, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов непродовольственных товаров первой необходимости. К ним же относятся непродуктовые рынки и ярмарки, за исключением реализации непродовольственных товаров первой необходимости. Дополнительные ограничительные меры на нерабочую неделю вводятся для реализации Указа от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». О приостановлении работы уже объявили крупные торговые центры. К примеру, ТК «Мегаторг» закрылся полностью, а «Торговые ряды» рассказали об ограниченном режиме работы: там будут функционировать супермаркет и магазин с детскими товарами. Сегодня о временном закрытии заявил и «Тандем».

Приостановить работу до 5 апреля также должны салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и т.д. Т.е. места, где оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие клиента. Все эти жесткие меры должны препятствовать распространению коронавируса в регионе.

На данный момент ни одного заболевшего COVID-19 во Владимирской области официально не зарегистрировано.

Еще один важный момент: закрываются и стоматологии. Исключение делается только для экстренной и неотложной форм медицинской помощи. Ранее главный санитарный врач Владимирской области подписала постановление о запрете плановой госпитализации пациентов и прекращении всех профосмотров. Но накануне этот запрет был частично смягчен.

Ранее «Призыв» сообщал, что свою работу прекратили столовые, кафе и рестораны по всему региону. Но доставка работать будет. Поэтому департамент развития предпринимательства Владимирской области порекомендовал владельцам заведений общепита временно изменить формат работы.

Елена Пляскина

Фото: indesk.ru