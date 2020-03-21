Автопарк ГИБДД пополнился двумя десятками иномарок

Региональное управление ГИБДД получило по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» 24 новых автомобиля «Skoda Octavia». Так автопарк Госавтоинспекции не пополняли уже многие годы, со времен существования милиции. Половина машин отправили в районы, остальные остались во Владимире, в городской роте и областном батальоне ДПС. Машины укомплектованы по последним требованиям: видеорегистраторы, алкотестеры, а также дорогостоящие приборы для оценки видимости знаков с точки зрения автомобилистов, согласно показаниям которых можно выписывать штрафы дорожникам и администрациям.

Александр Новиков, начальник УГИБДД по Владимирской области:

Личный состав получил также 53 медицинских укладки.

Все они находятся в патрульных автомобилях. Это не простые медицинские аптечки, а большие чемоданы, в которых есть самое необходимое от бинтов до одеял.

Наши сотрудники прошли обучение в медицине катастроф и могут попытаться спасти пострадавших в ДТП.

До конца 2020 года в регион поступит еще 23 новых автомобиля.

И тогда автопарк службы ДПС удастся полностью обновить. Инспекторы ездят до сих пор и на потрепанных вазовских автомобилях. Их будут списывать в первую очередь. Но и «Ford Focus» уже отслужили немало.

Александр Новиков также сообщил, что в районы ушли семь новеньких «УАЗов». Они будут ездить только в лесном массиве и селах с плохими дорогами. Там тоже случаются ДТП, а на легковушках пробраться в эти труднодоступные места проблематично.

Как «Призыв» сообщил ранее, в регионе заработали автоматические комплексы фиксации нарушений, которые ловят водителей, не пропускающих пешеходов и проезжающих на запрещающий сигнал светофора.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»