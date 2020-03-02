Аварийцев не могут расселить из-за высоких цен на жилье

За год во Владимире смогли расселить только два аварийных жилых дома вместо пяти, запланированных по программе переселения. Это дома № 4 по улице Княгининской и № 14 по улице Музейной. Жители еще трех в ожидании: два дома в Оргтруде по улицам Молодежной, 4, и Октябрьской, 2, а также во Владимире, на улице Гоголя, 14. Процесс тормозится из-за низкой суммы компенсации, на которую жители не могут приобрести благоустроенное жилье.

— Мы сейчас ведем диалог с администрацией о повышении стоимости квадратного метра для переселения граждан из аварийного жилья. Министерством ЖКХ установлена социальная стоимость квадратного метра в размере 36 928 рублей при средней рыночной по Владимиру более 50 тысяч рублей. Это создает большую проблему по расселению граждан из аварийных домов, — говорит глава администрации Владимира Андрей Шохин.

Мэрия ждет дальнейших шагов от администрации Владимирской области. Региональные власти могут пересмотреть стоимость социального квадратного метра как отдельно для Владимира, так и через Минстрой для области в целом.

В 2020-2022 годах запланировано расселение 13 аварийных домов.

Стоимость социального квадратного метра не менялась с конца 2018 года. Трудности с поиском жилья возникают не только у аварийцев, но и у молодых и многодетных семей, которые рассчитывают на субсидию на покупку и строительство жилплощади. Данного расчета вполне хватает для Меленок и Судогды, но не для Владимира. И если аварийцы из частного жилого фонда вправе доплатить посредством займа, то мэрия для муниципального жилья такого сделать не может. И не потому что не вправе, а из-за того, что нет денег в бюджете. По области были примеры, когда при переселении граждан из аварийного фонда муниципалитеты доплачивали за дополнительные квадратные метры из казны.

Как «Призыв» сообщал ранее, в программе капремонта нужно создавать отдельную статью расходов для замены лифтов. Во Владимирской области каждый седьмой лифт требует срочного ремонта.