Асфальт не прижился. Список самых убитых дорог Владимира

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Асфальт сошел со снегом
С наступлением весны дороги во Владимире резко прохудились. Ямы образовались повсюду: асфальт смыло как на магистралях, так и на дворовых территориях. Многие горожане говорят, что рытвины возникли и там, где недавно был ремонт. «Призыв» решил составить карту самых убитых дорог Владимира. Наши подписчики охотно откликнулись и прислали порядка 30 адресов. Некоторые сообщили, что легче составить список хороших дорог, нежели наоборот.
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Магистральные ямы - самые приметные
Огромные ямы не обошли стороной и центральные дороги города. Традиционно на магистралях, где ходит общественный транспорт, появляется колейность и провалы люков и ливневок. После очередного скачка температур к ним прибавились и рытвины. Особенно ругают мост через реку Клязьму, где вокруг стыков образовались ямы. На Судогодском шоссе, улицах Луначарского, Егорова, Чайковского, Верхней Дуброве, Октябрьском проспекте тоже стало ухабисто. Но эти дороги под пристальным вниманием Центра управления городскими дорогами (ЦУГД). Так что там уже провели ямочный ремонт. Литой асфальтобетонной смесью залатали не все, но самые приметные огрехи.
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Дублеры попали в стоп-лист
«По магистральным дорогам теперь быстрее добираться, — говорят автомобилисты. — На дублерах — одни ямы. Время не сэкономишь, да еще и подвеску загубишь». В часы пик водители активно используют второстепенные улицы: Краснознаменную, Чернышевского, Чапаева. Их уже смело можно зачислять в стоп-лист. Не получится скоротать время и по Красносельскому проезду. Безобразные ямы образовались по ширине всей проезжей части.
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Информация для недовольных автомобилистов
Все дороги жалобщиков ведут в управление ЖКХ города Владимира. Это именно та структура, которая получает средства из бюджета на дорожный ремонт и распределяет по объектам. Именно ей подчиняются ЦУГД и муниципальное предприятие «Благоустройство», которые отвечают за состояние дорог и тротуаров. Контактный телефон управления ЖКХ: (4922) 53-18-98.
Что лучше — звонить или писать? Можно для начала позвонить, но эффективнее всего работают письма. Причем и электронные тоже. Можно писать обращение на сайте мэрии (vladimir-city.ru). Многие жалуются в ГИБДД и прокуратуру. Надзорные инстанции проводят проверки и чаще всего выписывают предписания в адрес администрации или управления ЖКХ. Даже если автомобилисты пойдут жаловаться в администрацию президента, обращение все равно спустят на уровень города.
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Дорожная карта составлена авансом
Семь участков магистральных дорог попали в нацпроект «Качественные безопасные дороги». Это Судогодское шоссе, улицы Луначарского, Мира, Верхняя Дуброва, Усти-на-Лабе, проспект Ленина. Ямочный ремонт там уже был. Не сказать, что эти дороги разрушены. Скорее, их взяли авансом. Чтобы уж капитально разом отремонтировать на шесть лет вперед. Подрядчики уже известны. Работы должны завершить к июлю. В этом году на ремонт и обслуживание дорог потратят порядка 400 миллионов рублей. Но карты ремонта нет. В апреле проведут ревизию и составят список для текущего ремонта.
Анна Тумановская
Фото Петра Соколова
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