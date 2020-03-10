Асфальт не прижился. Список самых убитых дорог Владимира

Все дороги жалобщиков ведут в управление ЖКХ города Владимира. Это именно та структура, которая получает средства из бюджета на дорожный ремонт и распределяет по объектам. Именно ей подчиняются ЦУГД и муниципальное предприятие «Благоустройство», которые отвечают за состояние дорог и тротуаров. Контактный телефон управления ЖКХ: (4922) 53-18-98.

Что лучше — звонить или писать? Можно для начала позвонить, но эффективнее всего работают письма. Причем и электронные тоже. Можно писать обращение на сайте мэрии (vladimir-city.ru). Многие жалуются в ГИБДД и прокуратуру. Надзорные инстанции проводят проверки и чаще всего выписывают предписания в адрес администрации или управления ЖКХ. Даже если автомобилисты пойдут жаловаться в администрацию президента, обращение все равно спустят на уровень города.