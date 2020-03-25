Антивирусную программу запустили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике

Лекции, выставки, концерты Владимиро-Суздальский музей-заповедник переводит в онлайн. Вход для посетителей в государственные музеи из-за угрозы COVID-19 сейчас закрыт. Но без культурных мероприятий и искусства жители региона не останутся. Антивирусная программа ВСМЗ стартует уже сегодня в День работников культуры. И откроет её Николя Челоро – известный французский пианист и композитор, обладатель Гран-при конкурса Радио Франции «Царство Музыки».

Николя рассказал, что в его родной Франции сейчас сложная ситуация с коронавирусом. Прошла даже серия скандалов. В начале марта этого года он выехал на гастроли в Россию. Во Владимире и Суздале бывал не раз. Черпает здесь вдохновение для творчества. Выступать пианист будет в Палатах, среди картин и личных вещей Тонино Гуэрры в рамках выставки «Fenomenale!» (6+) . Для Николя это первый опыт онлайн-концерта. Трансляция (0+) начнется в 18.00 на страницах музея в социальных сетях:

— «ВКонтакте»

— «Одноклассники»

— «Фейбук»

—«Инстаграм»

— «Твиттер»

Николя Челоро, пианист и композитор:

Необычный концерт будет, разные импровизации к разным картинам. Я думаю, будет семь картин.

И вторая часть – более обычный концерт, мои собственные сочинения и немного Бах.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»,- говорит Светлана Мельникова, гендиректор музея-заповедника. Режим повышенной готовности, который заставил все музеи перейти в интернет-пространство, возможно, будет иметь и положительные последствия. Даст толчок к развитию именно виртуальной жизни ВСМЗ. Но пока руководству приходится лишь потуже затянуть пояса, то есть экономить на текущих проектах.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Отказались от закупки драйверного оборудования для книжных фондов. Библиотеку мы успели закупить.

Остановили контракт на строительство беседки в Муромцево рядом с главным зданием, чтобы туристы могли спрятаться под дождем. Но на сегодняшний момент для нас это роскошь.

Остановили закупку фотоаппаратуры, кое-какие издательские проекты по причине экономии.

Второе выступление Николя Челоро пройдет уже в Крестовой палате Суздальского кремля 2 апреля.

9 апреля онлайн-трансляция состоится из усадьбы Храповицкого в Муромцево, а 23 апреля пианиста ждут в Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном. В программе прозвучат Шопен, Шуман, Брамс, Бетховен, Рахманинов, Дебюсси. А ещё музей-заповедник готовит уникальный театрально-музыкальный проект, посвященный творчеству Гарсии Лорки. Пока лишь известно, что в нём будут задействованы студенты ВлГУ.

Ранее «Призыв» сообщал, что восстанавливать усадьбу Храповицкого будут с помощью местных бизнесменов. Для этих целей музей уже создал фонд.

Татьяна Данилова

Фото и видео пресс-службы ВСМЗ