Анализ туристки из Испании на COVID-19 оказался отрицательным

Подозрение на коронавирус у вернувшейся из Испании жительницы Владимирской области не подтвердилось. Девушка, которой пришлось ждать медицинской помощи почти неделю, чувствует себя хорошо и идет на поправку. Температура тела в норме уже два дня. Симптомов болезни больше нет.
— Мой случай оказался счастливым. Я хочу сказать спасибо медицинскому персоналу! Он сделал все, что мог. Не важно, какие условия, какие стены, важно, что мне помогают, — пояснила «Призыву» девушка.
Пациентка останется в больнице еще на несколько дней.
Учитывая, что симптомы болезни проявились у жительницы нашего региона после посещения страны с неблагоприятной эпидобстановкой, внимание к этой истории было особенным. Тем более, что семь дней девушка находилась дома и была предоставлена сама себе. Несмотря на улучшение самочувствия, еще несколько дней она будет оставаться в местной ЦРБ на карантине.
На данный момент, по официальной информации Роспотребнадзора, в регионе COVID-19 пока не диагностирован. А вот число людей, которые находятся на домашнем карантине после посещения Европы, Китая, Южной Кореи и Ирана, с каждым днем растет. В настоящее время на самоизоляции находятся 136 человек.
Ранее «Призыв» сообщал, что более пятисот учеников не пришли сегодня в школу из-за коронавируса.
Полина Тарбеева
Фото «Призыва»
Обсуждение 1
Во всех мессенджерах пишут, что у них имеется настоящая информация о заболевших. все скрывают. аааа