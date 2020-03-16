Анализ туристки из Испании на COVID-19 оказался отрицательным

Подозрение на коронавирус у вернувшейся из Испании жительницы Владимирской области не подтвердилось. Девушка, которой пришлось ждать медицинской помощи почти неделю, чувствует себя хорошо и идет на поправку. Температура тела в норме уже два дня. Симптомов болезни больше нет.

— Мой случай оказался счастливым. Я хочу сказать спасибо медицинскому персоналу! Он сделал все, что мог. Не важно, какие условия, какие стены, важно, что мне помогают, — пояснила «Призыву» девушка.

Пациентка останется в больнице еще на несколько дней.

Учитывая, что симптомы болезни проявились у жительницы нашего региона после посещения страны с неблагоприятной эпидобстановкой, внимание к этой истории было особенным. Тем более, что семь дней девушка находилась дома и была предоставлена сама себе. Несмотря на улучшение самочувствия, еще несколько дней она будет оставаться в местной ЦРБ на карантине.

На данный момент, по официальной информации Роспотребнадзора, в регионе COVID-19 пока не диагностирован. А вот число людей, которые находятся на домашнем карантине после посещения Европы, Китая, Южной Кореи и Ирана, с каждым днем растет. В настоящее время на самоизоляции находятся 136 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что более пятисот учеников не пришли сегодня в школу из-за коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»