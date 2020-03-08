8 марта порадует женщин рекордным теплом

Грядущие праздничные дни обещают порадовать теплом. Примечательно, что самым жарким из них станет 8 марта. В этот день воздух во Владимирской области прогреется до +10 градусов. При этом будет преимущество пасмурно, местами возможен небольшой дождь. А вот тепло будет и в ночные часы – до +5 градусов. Такие данные приводят популярные погодные сервисы. Между тем, синоптики подчеркивают, что погода 8 марта будет загадочной и непредсказуемой из-за сложной циркуляции воздушных масс.

Днем 8 марта ожидается до +10 градусов.

— Это очень символично, ведь все-таки Международный женский день, а женщина должна быть загадочной и непредсказуемой, потому и погода такая же в этот день, — сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплая, нехарактерная для этих дней марта температура, по прогнозу синоптиков, продержится как минимум до середины следующей недели.

Ранее «Призыв» сообщал, что аномально теплая зима оставила жителей Владимира без активного отдыха на свежем воздухе. Желающие встать на лед погоды так и не дождались.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»