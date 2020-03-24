52 тонны асфальтобетона похитили с привокзальной площади

На железнодорожном вокзале Владимира произошло крупное хищение. В ходе реконструкции привокзальной площади исчезло 52 тонны асфальтобетонной смеси. ОАО «РЖД» нанесен ущерб на сумму более 186 тысяч рублей. Хищение вскрылось в ходе проверки работы по инвестиционным проектам компании. Ее проводила владимирская транспортная прокуратура. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы.

По факту хищения возбуждено уголовное дело.

В адрес заказчика работ, руководству Горьковской дирекции по капитальному строительству, филиала ОАО «РЖД» транспортным прокурором внесено представление, сообщает приволжская транспортная прокуратура.

Как «Призыв» сообщал ранее, на железнодорожном вокзале ведется масштабное благоустройство. В здании отремонтировали туалеты и открыли комнату матери и ребенка.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»