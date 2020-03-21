200 миллионов рублей необходимо на благоустройство участков для многодетных

Предоставлять многодетным семьям неблагоустроенные участки в деревне Бараки было преждевременно. Судогодские чиновники признали, что делянки не пригодны для строительства жилья. В начале марта около 10 многодетных семей обратились в редакцию «Призыва» с жалобой – обещанную землю они ждут уже по 5-6 лет. В этом году им предложили участки без дорог, газа, электричества, в лесной чаще. Мы побывали на месте и отправили районным чиновникам запрос по проблеме. Вот с чего начинается ответ администрации:

— В настоящее время указанные участки инженерной и транспортной инфраструктурой не обеспечены, в связи с чем многодетным семьям данные участки не предоставлены. Альтернативный вариант предоставления земельных участков многодетным семьям в тех населенных пунктах муниципального образования Вяткинское сельское поселение Судогодского района, в которых они хотели бы получить земельные участки отсутствует в связи с отсутствием свободных земель данного вида использования.

Когда же эти земли приведут в порядок? В комитете по управлению муниципальным имуществом и землеустройству поставили новые сроки – 2021 год. А в этом году чиновники обещают разработать проект по участкам в Бараках. Что же мешало им сделать это раньше? Причина ожидаемая – нехватка средств. Деньги на благоустройство земли для многодетных должны выделяться из областного бюджета. Но на Судогодский район средств систематически не хватает. Причем необходимая сумма внушительна – 200 миллионов рублей.

— Учитывая, что многие годы процедуры предоставления земельных участков опережали темпы финансирования мероприятий по обеспечению этих участков инфраструктурой, в масштабах только Судагодского района, сформировалась накопленная потребность в объеме финансирования этих работ в сумме, превышающей 200 миллионов рублей, — подчеркнула Марина Гарина, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству районной администрации. — Ежегодно в администрацию Владимирской области запрашиваются денежные средства на обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных. Исходя из определенной квоты, финансирование району предоставляется, однако обеспечить опережающие темпы сокращения финансовой потребности на эти цели не удается.

Участки для многодетных семей благоустроят только в 2021 году.

За прошлые два года Судогодский район получил из области всего 6 миллионов рублей. Которые были потрачены на строительство инженерных сетей и дорог для многодетных в Мошокском сельском поселении. Положенной инфраструктуры также ждут участки в Вяткинском, Муромцевском, Андреевском сельских поселениях. Для реализации этих проектов необходима сумма в 140 миллионов рублей, включая проектно-сметную документацию.

Со слов районных чиновников они неоднократно отправляли властям разного уровня предложения о «целесообразности установления альтернативных мер социальной поддержки семьям с тремя и более детьми». А именно – денежной компенсации, которую можно было бы потратить на улучшение жилищных условий вместо того, чтобы годами ждать освоения пустыря. При этом сумма должна иметь равнозначный размер по всему региону. Но инициатива Судогодского района пока не одобрена.

Ранее «Призыв» сообщал, что финансовую помощь получат 23 тысячи семей с детьми от 3 до 7 лет.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»