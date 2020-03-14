14 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Один из пешеходов погиб на месте

Крупное ДТП произошло сегодня в Гороховце. На федеральной трассе М-7 «Волга» около 3.45 утра столкнулись микроавтобус и большегруз. По предварительной информации пресс-службы УВМД по Владимирской области, 37-летний житель Чувашии, управляя микроавтобусом «Mercedes Sprinter», наехал на стоящий на светофоре грузовой автомобиль «Mercedes» под управлением 43-летнего жителя Москвы.

Фото УМВД России по Владимирской области

На момент ДТП в микроавтобусе находились 15 пассажиров и водитель.

14 человек пострадали. Четверо из них были госпитализированы. Еще один пассажир погиб на месте происшествия. Водитель большегруза не пострадал. Это уточненные данные пресс-службы УМВД.

На месте аварии также работали сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы региона, которые деблокировали двух пострадавших в автомобиле. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Ранее «Призыв» сообщал, что двое пешеходов погибли у химзавода под колёсами такси. ДТП произошло сегодня рано утром во Владимире.

Ольга Ефремова 

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

 

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