14 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Крупное ДТП произошло сегодня в Гороховце. На федеральной трассе М-7 «Волга» около 3.45 утра столкнулись микроавтобус и большегруз. По предварительной информации пресс-службы УВМД по Владимирской области, 37-летний житель Чувашии, управляя микроавтобусом «Mercedes Sprinter», наехал на стоящий на светофоре грузовой автомобиль «Mercedes» под управлением 43-летнего жителя Москвы.

На момент ДТП в микроавтобусе находились 15 пассажиров и водитель.

14 человек пострадали. Четверо из них были госпитализированы. Еще один пассажир погиб на месте происшествия. Водитель большегруза не пострадал. Это уточненные данные пресс-службы УМВД.

На месте аварии также работали сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы региона, которые деблокировали двух пострадавших в автомобиле. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Ранее «Призыв» сообщал, что двое пешеходов погибли у химзавода под колёсами такси. ДТП произошло сегодня рано утром во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области