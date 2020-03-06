Подарите любимым женщинам заботу о себе и близких вместе с DocDoc

К празднику 8 Марта каждый желающий может приобрести один месяц безлимитных консультаций с терапевтом и педиатром всего за 8 рублей от компании DocDoc, входящей в экосистему Сбербанка. Предложение действует с 1 по 8 марта 2020 года. www.docdoc.ru – это площадка, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги. В их список входят телемедицина, второе мнение, чекапы, лечение за рубежом, продажа лекарств и многое другое. Сейчас телемедицина доступна уже для 4 млн. клиентов. Статистика показывает, что растёт интерес к телемедицине в регионах, особенно это заметно в городах-миллионниках. Все больше людей отказывается от традиционного похода к врачу.

Предложение доступно в рамках работы специального сервиса, который поможет поздравить и создать запоминающийся #wow-день для ваших родных и близких. Каталог предложений от Сбербанка и партнеров доступен по ссылке.

Здесь вы можете один из пяти сценариев: «Любимой», «Маме», «Дочке», «Подруге», «Коллеге». Ресурс предложит вам большую подборку предложений и скидок специально для вашего адресата. Далее авторизуйтесь на сайте по Сбербанк ID и выбирайте подарки в зависимости от интересов и увлечений вашего дорогого человека. На сайте вы также найдете различные варианты организации предстоящих «длинных выходных».

Заходите на сервис #wow-день от экосистемы Сбербанка и находите другие интересные предложения для себя и близких: скидка до 25% — от службы доставки готовой еды Delivery Club; 21 день подписки на пакеты услуг «Оптимум и START» — от онлайн-кинотеатра Okko; скидка 10% на пять поездок с сервисом заказа такси «Ситимобил»; скидки на подарки до 50% на маркетплейсе «Беру»; скидка на сервис по доставке продуктов «СберМаркет» (8% — с 25 февраля по 31 марта). На «Беру» можно купить подарки не только со скидкой, но и оформить в кредит с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком».

Особые условия к праздникам предусмотрены и по банковским продуктам. По 14 марта включительно можно открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%.

Кроме того, каждый, кто воспользовался сервисами экосистемы Сбербанка по 13 марта включительно, принимает участие в акции «Миллион СПАСИБО» и получает возможность заработать от 10 000 до 1 000 000 бонусов «Спасибо».

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Услуги предоставляет ПАО «Сбербанк»