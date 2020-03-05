ООО «Медфлагман» включено в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 2 г. Владимира» о включении информации об ООО «Медфлагман» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на оказание услуг по сопровождению медицинской информационной сиcтемы «ТМ:МИС SaaS» для нужд ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №2 г.Владимира» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

По данным заказчика, общество с ограниченной ответственностью «Медфлагман» существенно нарушило условия контракта, заключенного по результатам электронного аукциона.

Изучив представленные документы, заслушав мнение представителя заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России не установила объективных причин, препятствующих неисполнению заключенного контракта со стороны ООО «Медфлагман» и приняла решение об удовлетворении обращения заказчика о включении информации об ООО «Медфлагман» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).