Владимирское УФАС России привлекло ООО «ПромРЭС» к административной ответственности за нарушение Стандартов раскрытия информации

Заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении юридического лица ООО «ПромРЭС» к административной ответственности по статье 9.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

Основанием к возбуждению дела об административном правонарушении послужили выявленные в ходе проведения проверки по обращению филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» нарушения ООО «ПромРЭС» Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (далее – Стандарты раскрытия информации), в части несоблюдения требований к срокам раскрытия информации, предусмотренной подпунктом «б» пункта 12, абзацем 9 подпункта «г», подпунктами «к» и «л» пункта 19 Стандартов раскрытия информации.

В связи с тем, что ООО «ПромРЭС» включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.08.2017, относится к категории субъекта малого или среднего предпринимательства «микропредприятие», административное правонарушение совершено юридическим лицом ООО «ПромРЭС» впервые, наказание вынесено в виде предупреждения.