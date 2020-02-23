Зубра закрыли на карантин в национальном парке «Мещера»

Зубра, переехавшего из Нижнего Новгорода в Гусь-Хрустальный район, закрыли на карантин. Как сообщает сайт национального парка «Мещера», животному необходимо адаптироваться к новым условиям жизни. До этого одиннадцатилетнего Мереска держали в зоопарке. Теперь зубру предстоит привыкнуть к простору и правильной пище. Доступ к демонстрационному вольеру в деревне Савинской временно ограничен.

— Запрещено посещение вольерного комплекса, проезд на автотранспорте, выгул собак, контакт с животным и его кормежка. О начале посещений и проведении экскурсии мы сообщим по истечении карантина. Спасибо за понимание, — говорится в заявлении.

Зубра перевезли в национальный парк в феврале, когда зоопарк «Мишутка» в Нижнем Новгороде закрыли. Животное провело в транспортировочной клетке более 5 часов. Сотрудникам «Мещеры» пришлось потрудиться, чтобы переместить его из клетки на землю. Процесс транспортировки и первые шаги зубра в «Мещере» сняли на видео.

Первый постоялец вольера, построенного в прошлом году, после высадки повел себя спокойно и сразу же нашёл себе корм — сухие ветки молодой березки. Как сообщают представители национального парка в соцсетях, всего в «Мещере» планируется принять десять зубров.

— Сначала он (зубр) будет находиться в карантинном вольере площадью 3 гектара, затем мы его выпустим в специально построенный вольер площадью 20 гектаров. Там он будет содержаться вместе с самками зубров для дальнейшего получения здорового потомства и выпуска в природу, — приводит слова зооинженера ФГБУ «Национальный парк «Мещера» Алексея Теплухова сайт администрации Нижнего Новгорода.

Ранее «Призыв» сообщал, что Клязьминско-Лухский заказник приглашает на экскурсии к зубрам. Зимой они не прочь посетить кормушку. Главный деликатес для зубров — зерно, за которое они готовы терпеть даже присутствие людей.

Елена Пляскина

Фото: нижнийновгород.рф

Видео национального парка «Мещера»