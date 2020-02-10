Жителям Владимира приходится дважды платить за мусор

Платежи за вывоз мусора увеличились в 2-4 раза. Жители многоквартирных домов во Владимире, оплатив все коммунальные счета, остались очень недовольны. Оказалось, что управляющие компании и ТСЖ не торопятся снижать тариф на содержание и ремонт общедомового имущества. Внутри этого платежа много лет были «зашиты» расходы на вывоз мусора. В среднем по городу тариф был на уровне 3,25 — 3,5 рубля за квадратный метр. Это примерно шестая часть от общей ставки за техобслуживание дома.

— Мы убрали несколько копеек с квадратного метра, чтобы люди увидели разницу. Посыпались вопросы и жалобы. А что вы хотели? Тарифы на содержание не повышаются уже много лет. При этом аппетиты собственников растут с каждым годом. То детскую площадку по новым ГОСТам надо ставить, то энергоэффективное оборудование в дом завозить. Откуда брать деньги, если в каждом доме еще куча неплательщиков? — задается вопросом замдиректора одной из владимирских управляющих компаний.

Жители жалуются и не соглашаются с годовыми отчетами управляющих организаций. У многих домов еще не оплачены долги за ремонт, который делали в прошлые годы. Тариф не копится, а тратится на текущие нужды.

Платеж сохранен, потому что управляшки и ТСЖ отвечают за благоустройство контейнерной площадки.

Управляющая компания, работающая на улицах Северной и Полины Осипенко, снизила платеж по мусору в три раза. Внутри платежа за техобслуживание остался рубль с квадрата за уборку мусора. Но люди все равно недовольны.

— У меня тариф вырос в 4 раза. Теперь платим дважды: за вывоз мусора и за уборку площадки. Абсурд. А качества по факту нет. Контейнеров стало меньше, вывозить стали реже, — возмущается жительница дома по улице Полины Осипенко Ксения.

В товариществах собственников жилья тоже разгораются споры по расходованию средств с тарифа на содержание общедомового имущества. Сравнивают то, что сделано и сколько осталось от вывоза мусора.

Как «Призыв» сообщал ранее, в ЕРИЦ выстроились очереди недовольных суммами в единой платежке. Люди торопятся скорректировать количество человек, чтобы платить за мусор меньше.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»