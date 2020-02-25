Жителям Суздаля дали полгода на создание палисадников

Администрация Суздаля поставила жителям города жесткие сроки для благоустройства своих территорий. К 1 июля 2020 года центральная улица и все дома на ней должны блистать. Долой металлический профлист с забора, призывают городить частокол и высаживать цветочки. Местные власти ссылаются на приказ Минкульта «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Суздаль Владимирской области». Согласно документу ограждение участка должно быть не выше 1,5 метров, только деревянное, с воротами и калитками с оттенками зеленого, синего, коричневого цветов.
— Начали с фасадов. Нам удалось убедить жителей избавиться от сайдинга. Теперь нужно убирать заборы из металлопрофиля. Эти материалы весьма популярны, но уместны, наверное, в промзоне, а никак не в историческом центре города-музея. Логика тут предельно проста: если вы живете в исторической зоне, то просьба либо сохранять аутентичность, либо придерживаться регламента. У Суздаля есть неповторимый облик, его необходимо сохранить, — считает глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.
Забор из профлиста стоит 100-200 тысяч рублей в зависимости от площади участка.
Жители в социальных сетях выразили недовольство такими способами благоустройства. Суздальцы тут же указали чиновникам на их недоработки. Вспомнили и незавершенный проект «Зарядье», и запущенную территорию садиков, администрации и многофункционального центра.
Как «Призыв» сообщал ранее, в Суздале хотят ввести туристический сбор. В городском бюджете остается слишком мало средств от туристических программ. Не хватает денег на ремонт дорог и благоустройство общественных пространств.
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Сначала бы свои объекты в центре привели в порядок