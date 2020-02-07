Вернувшегося из Таиланда жителя Владимира госпитализировали с подозрением на коронавирус. По данным «Призыва», мужчина почувствовал себя плохо, вызвал на дом терапевта. После осмотра врач диагностировал у него острое течение ОРВИ и подозрение на 2019-nCoV. На место была вызвана «скорая помощь». Медики приехали на вызов, как и полагается в таких случаях, в специальных защитных костюмах. В распоряжении нашей редакции оказалось эксклюзивное фото госпитализации больного человека.

На данный момент в Таиланде, куда ездил отдыхать житель областного центра, смертельно опасная болезнь диагностирована у 25 человек. Поэтому к туристам, которые возвращаются из этой страны, внимание особое. Так как у мужчины поднялась высокая температура, появились кашель и насморк, его поместили в изолированный бокс инфекционного отделения в Юрьевце. Все обязательные анализы на коронавирус у него уже взяли.

За прошедшую неделю с подозрением на китайскую пневмонию во Владимирской области были госпитализированы трое жителей КНР. Один является студентом ВлГУ, двое других работают в Судогде. По предварительной информации, коронавирус у них не диагностирован. Сегодня же стало известно о карантине семнадцати граждан Поднебесной, которые трудятся в Муроме.

Ранее «Призыв» рассказал историю жительницы Владимира, вернувшейся из Китая.

Полина Тарбеева

Фото: vedomosti.ru