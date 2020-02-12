Жителя Лесного осудили за убийство жены

Жителю Лесного вынесли приговор за жестокое убийство жены. Фрунзенский районный суд назначил 41-летнему мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кровавую расправу осужденный устроил 14 июля прошлого года. Началось все с семейного застолья, затем супруги поругались. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сначала избил жену, а затем несколько раз ударил ее стамеской. 40-летняя женщина скончалась на месте преступления.

Осужденный более 20 лет состоит на учете в специализированной клинике.

Супруги проживали в браке с 2000 года, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. В семье часто случались конфликты. Мужчина неоднократно бил жену. За защитой женщина обращалась в правоохранительные органы. Между тем на поведение супруга не повлияло даже привлечение к уголовной ответственности. Следствие уверено, что проблемы в семье продолжались в том числе из-за того, что женщина каждый раз прощала супруга и мирилась с ним.

Как противостоять домашнему насилию и куда можно обратиться за помощью? Ответы на эти и многие другие вопросы «Призыв» собрал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: 1tulatv.ru