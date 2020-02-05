Жителя Китая госпитализировали в Судогде с подозрением на коронавирус

В Судогде госпитализировали гражданина Китая 1973 года рождения, который накануне вечером приехал в город. Известно, что до 1 февраля мужчина находился у себя на Родине. По нашей информации, он пожаловался на першение в горле. На данный момент мужчина размещен в индивидуальном боксе местной ЦРБ, у него взяты анализы на коронавирус.

— В инфекционное отделение госпитализировали гражданина Китая с подозрением на ОРВИ. В связи с тем, что он прибыл 1 числа из Китая, он был изолирован. На данный момент у него взяты все необходимые анализы на коронавирус, — пояснили «Призыву» в медучреждении, — К нам поступила информация, что к нам прибыли накануне вечером два китайца, и сегодня утром мы их обследовали.

Житель Китая пожаловался на красное горло

По информации медиков, несмотря на красное горло, житель Китая в больницу не пришел. Признаки ОРВИ у него были выявлены при плановом посещении. При этом, на данный момент поводов для паники нет, говорят врачи. У мужчины нет температуры и кашля, а в легких чисто. Кроме того, в качестве профилактики в отдельный бокс инфекционного отделения был помещен еще один житель Поднебесной. Он контактировал со своим земляком. У него тоже взяли анализ на коронавирус.

Мы поинтересовались у представителей медучреждения, кто и каким образом контактирует с жителями Китая. Нам пояснили, что в больнице есть одноразовые противочумные костюмы. Правда, не понятно, были они использованы в этот раз или нет. Врачи отметили, что бояться они не привыкли, у них такая работа. Паники в учреждении здравоохранения не наблюдается. Чего не скажешь о местных жителях. В социальных сетях уже появилась информация о госпитализированных. Оба работники одного из местных предприятий. Люди сообщают, в городе скупили все медицинские маски.

— Предварительный диагноз, который поставили жителю Китая — фарингит. Все анализы у него взяты. До их результатов, он будет находится на карантине, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по владимирской области Марина Колтунова.

По предварительной информации, результаты анализов будут готовы через три дня. Тогда и станет известно, есть у гостей из Поднебесной коронавирус или нет. Ранее «Призыв» сообщал, что китайского студента ВлГУ госпитализировали в инфекционную больницу.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»