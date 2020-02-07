Жительница Владимира: в Китае уже перестали шутить над коронавирусом

Веселые картинки, позитивные мемы и истории о том, как коронавирус можно победить с помощью алкоголя. Это первое, что бросилось в глаза вернувшейся из Китая жительнице Владимира. Екатерина рассказывает, что в КНР уже перестали шутить про опасную болезнь. Это было в самом начале и в основном в социальных сетях. Сейчас страна с населением в один миллиард триста миллионов человек полностью мобилизована. По телевизору все больше историй о том, как врачи без сна и отдыха доблестно спасают зараженных пациентов. Людям точно не до веселья.

— Если паника и есть, то только в социальных сетях. В новостях же много информации о том, как люди помогают друг другу. Рассказывают про врачей, волонтеров. Много сообщений о том, что надо держаться всем вместе. Много слов поддержки в том плане, что мы все обязательно победим. Поэтому мне было очень непривычно видеть после этого, как в России несерьезно относятся к этой болезни. Очень по-русски. На авось, как будто нас это не затронет, — рассказывает Екатерина.

Во Владимир девушка вернулась 30 января. Говорит, при вылете из Китая их досмотрели несколько раз. Все время измеряли температуру. В самолете пассажиры и экипаж были в масках. Без них на улицу в КНР никто давно не выходит. Людям приходят сообщения о необходимости носить их в качестве защиты. В России все оказалось гораздо проще.

Прилетевший из Шанхая самолет, говорит девушка, досматривали без пристрастия.

— Приземлился самолет, нас спросили, откуда мы, как долго были в Китае. Ничего не проверили. Температуру не измерили. Я прошла и все. Не знаю, как они нас потом отслеживают. Меня забрали из аэропорта родители. Я села в машину и уехала во Владимир. Хорошо, что у меня нет жалоб на самочувствие, — говорит Екатерина. — Пока жили в Китае, страха заболеть особо не было. Мы понимали, что, во-первых, коронавирус в основном распространяется на азиатов, а во-вторых, мы максимально ограничили круг общения. У нас дома никто не болел. А с 23 до 30 января я не выходила из дома. Только очень редко за продуктами в соседний магазин.

Екатерина говорит, что коронавирус вызвал в стране резкий рост цен. Девушка прожила в Китае пять последних лет. Ей есть с чем сравнивать. Друзьям во Владимир она планировала привезти небольшие сувениры. Но все деньги ушли на товары первой необходимости и питание. В магазинах все есть, но стоит в разы дороже. При этом многие стараются без надобности на улицу не ходить. В крупных городах работает доставка. Люди заказывают продукты через Интернет. Цены на эти услуги тоже выросли.

Девушка поделилась с «Призывом» фотографиями опустевшего Шанхая. Важный культурный и финансовый центр страны замер. На улицах, где обычно ни пройти ни проехать, почти никого. Город с населением в 23 миллиона человек словно замер. В метро почти нет пассажиров. И это при том что от Шанхая до эпицентра коронавируса почти тысяча километров.





— Я жила в центре, у нас закрыты все кафе, все развлекательные учреждения. В Китае все должны были выйти на работу 2 февраля, но каникулы продлили, как минимум, до 9-го числа. Работают только магазины и больницы. У нас, конечно, не как в Ухане. Там вообще нельзя выходить на улицу. До того, как город закрыли, много местных жителей поспешили из него выехать. Так вот только в Шанхай приехали десятки тысяч человек. Кто может, работает удаленно из дома. Но многие предприятия остановлены. Коронавирус сильно ударит по экономике страны, я думаю.

Сама Екатерина в Шанхае получала образование. Девушке повезло, она успела закончить магистратуру еще до истории с коронавирусом. Сейчас она дипломированный специалист по медиакоммуникациям. Рассказывает, что, пока находилась в Шанхае, каждый день заполняла анкету о своем самочувствии и направляла данные о месторасположении. И даже сейчас, будучи в России, она информирует Китай о своих передвижениях и здоровье. В КНР к этому относятся очень серьезно. Пока не закончится инкубационный период, жительница Владимира будет на связи с далеким Шанхаем. А вот возвращаться в Поднебесную девушка не планирует. И дело тут не в коронавирусе. Просто у Кати другие планы на жизнь.

Полина Тарбеева

Фот из личного архива героини публикации