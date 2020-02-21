Жители Вольгинского пожаловались в прокуратуру на «Владимиртеплогаз»

Жители поселка Вольгинский Петушинского района обратились в прокуратуру. Они требуют проверить законность действий компании «Владимиртеплогаз», приславшей им фантастические счета за установку общедомовых приборов учёта теплоэнергии. Администрация поселка, управляющие компании и население настаивают на перерасчете попавших в единую платежку сумм. Счета выставлялись в декабре-январе. И тогда же поднялось возмущение. Люди надеялись, что в феврале будет перерасчёт. Но кому-то снизили платёж незначительно, а другим (зачастую соседям) оставили прежние суммы.

Счета за установку счётчиков в посёлке Вольгинском составили в среднем 5-7 тысяч рублей.

Жители обратились к депутату Законодательного Собрания области Павлу Шатохину. Тот на профильном комитете облпарламента рассказал о ситуации в Петушинском районе. Договора об установке счётчиков не оформлены, а порядок ввода в эксплуатацию приборов нарушен, считает он.

— Типовой проект общедомового прибора вообще не согласован с жильцами, с управляющими компаниями. В ряде домов приборы не сданы, не приняты. Счета при этом выставляются. Администрация поддерживает жителей, в поселке возникло противостояние, — говорит Павел Шатохин.

Юлия Икизли, директор управляющей организации «Эксперт», обслуживающей дома в Вольгинском, сообщила, что жилищная инспекция выдала предписание вводить приборы в эксплуатацию. Управляющие компании готовы встретиться с экспертами «Владимиртеплогаза», но в составе комиссии. Чтобы на месте присутствовали жители, специалисты управляющей компании и головного офиса ресурсоснабжающей организации. Но ответов из «Теплогаза» на запросы из Вольгинского не приходят. Там считают, что особо беспокоиться не о чем – всё идёт в рабочем порядке.

Александр Королев, директор компании «Владимиртеплогаз»:

Первое — никакого противостояния нет. Второе — никаких незаконных действий нет. Что произошло?

В 2018 году были установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии с некими замечаниями от жителей домов.

И весь 2019 год компания «Владимиртеплогаз» занимается тем, что исправляет замечания.

Сейчас мы ведем конструктивный диалог со старшими по домам. И этот вопрос мы доведем до конца.

Жители поселка Вольгинский не разделяют оптимизм руководства теплоснабжающей компании. Им приходят огромные счета, с которыми они не знают, как поступать. С одной стороны, они привыкли оплачивать все услуги ЖКХ, потому что реально их получают. Электричество, вода, газ, тепло — всё это в наличии. Даже с возросшими счетами за вывоз мусора смирились. Но, с другой стороны, счёт за появившийся прибор вызывает сомнения, потому что до сих пор не ясна законность его установки. Люди хотят получить выводы экспертов и ответы надзорных ведомств.

Как «Призыв» сообщал ранее, жители всего региона весьма обеспокоены ростом платежей за коммунальные услуги. Власти говорят, что тарифы поднимутся только с июля 2020 года, но жители видят обратное.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

Заглавное фото: группа «Вольгинский в фото» в «ВКонтакте»