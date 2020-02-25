Жители Владимира требуют благоустроить парк «Загородный»

Заброшенный долгострой, отсутствие освещения, старые дорожки и скудные игровые зоны – владимирцы начали жаловаться на условия в Загородном парке. На фоне остальных зон отдыха Владимира сейчас это место проигрывает, хотя у него есть неоспоримое преимущество — природный ландшафт. В редакцию «Призыва» обратилась жительница микрорайона Коммунар Вера Чичкова, которая ежедневно гуляет в парке и ностальгирует по советским временам.

Открытие Загородного парка во Владимире 1 июля 1961 года:

— Загородный — это сердце микрорайона Коммунар, куда с удовольствием приходят люди, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Загородный парк был открыт в 1961 году. Это было закономерное решение — новый мост, новый район, новый парк. Территория огромная, целых 55 га. Кроме того, она очень живописная, рельефная, со множеством сосен и зелёных насаждений. На местности есть пруд и озеро Глубокое, знаменитая Дубовая роща. Здесь были построены все необходимые составляющие парка: карусели, предприятия общественного питания, стадион, дорожки, малые архитектурные формы — скульптуры, лавочки, цветочницы. Для советского времени это был отличный парк — место притяжения владимирцев со всех районов, — говорит Вера Чичкова.

По словам местных жителей, парк начал «угасать» в конце 90-х.

Асфальтовые дорожки пришли в негодность, закрылись аттракционы и кафе. Сейчас на месте советского общепита «Березка» стоит недостроенное здание площадью более 3200 квадратных метров. По задумке здесь должен быть отель. Но стройка давно заморожена. В мэрии «Призыву» ответили, что объект имеет степень готовности 64%. Земельный участок был сдан в аренду 16 лет назад. В рамках договора строительство гостиницы должно завершиться в 2022 году.

Гораздо больше посетителей парка волнует не долгострой, а отсутствие современных игровых площадок. Зона для отдыха с детьми ограничивается песочницей, качалкой, двумя деревянными лошадками, самолетиком и двумя горками — масштабы не сравнимы с площадками, где оказываются платные услуги. К единственным качелям «Лодочки» вход закрыт. Цена билета – 50 рублей. С освещением игровой зоны тоже проблемы.

— Чтобы прогулки были безопасными и в удовольствие, необходимо обеспечить освещение в темное время суток. У нас же по факту остатки убитого асфальта, который был уложен еще в советское время, и ни одного фонаря! А самое главное, в парке отсутствует грамотное зонирование, нет чёткой структуры площадок и сообщения между ними. Кстати, раньше на основной дорожке располагались стенды с изображениями советских мультфильмов, это было здорово! Сейчас туда вставляют рекламу натяжных потолков и т.п. Но давайте подумаем, ведь окупаемость не должна быть единственной целью парка, это не торговая площадка для получения прибыли! – возмущается Вера Чичкова.

Пока на детской площадке ассортимент игрового инвентаря расширяться не будет, пояснило руководство парка. Собственных бюджетных средств хватает лишь на текущий ремонт. Недавно на деревянной горке пришлось заменить поверхность. — Мы лавочки по центральной аллее 10 штук закупили, самостоятельно изготовили, поставили. Урны сварили к этим лавочкам. По возможности, в рамках своих финансовых поступлений, как заработаем, мы всё делаем. Фрагментарно, точечно, – говорит Светлана Мартыненко, директор ПКиО «Загородный». – Вот сцену деревянную построили, у нас не было её, построили тир. В администрации парка признались, что сейчас в приоритете привести в порядок пикниковый городок. Среди владимирцев он пользуется спросом. Навесы, столики, лавочки, мангалы – всё это требует ежегодного обновления. Тем более майские праздники не за горами. А вот за масштабное благоустройство должен отвечать учредитель, говорят в парке, то есть городская администрация.

— Комплексное благоустройство парка «Загородный» станет возможным в более поздние сроки. Концепция реновации парка должна соответствовать его природным особенностям и сложившемуся зонированию. Парк непосредственно граничит с лесом, поэтому администрация города Владимира согласовала включение значительной части парковой территории в лесопарковый зеленый пояс, что дополнительно защищает существующие ландшафты и зеленые массивы. Вопросы финансирования работ будут решаться после утверждения проектно-сметной документации, а сам проект реновации парка «Загородный», на наш взгляд, необходимо обсудить с жителями в максимально открытом формате, — говорится в официальном ответе мэрии на запрос «Призыва».