Жители Владимира требуют благоустроить парк «Загородный»

Заброшенный долгострой, отсутствие освещения, старые дорожки и скудные игровые зоны – владимирцы начали жаловаться на условия в Загородном парке. На фоне остальных зон отдыха Владимира сейчас это место проигрывает, хотя у него есть неоспоримое преимущество — природный ландшафт. В редакцию «Призыва» обратилась жительница микрорайона Коммунар Вера Чичкова, которая ежедневно гуляет в парке и ностальгирует по советским временам.
Открытие Загородного парка во Владимире 1 июля 1961 года:
По словам местных жителей, парк начал «угасать» в конце 90-х.
Гораздо больше посетителей парка волнует не долгострой, а отсутствие современных игровых площадок. Зона для отдыха с детьми ограничивается песочницей, качалкой, двумя деревянными лошадками, самолетиком и двумя горками — масштабы не сравнимы с площадками, где оказываются платные услуги. К единственным качелям «Лодочки» вход закрыт. Цена билета – 50 рублей. С освещением игровой зоны тоже проблемы.
— Чтобы прогулки были безопасными и в удовольствие, необходимо обеспечить освещение в темное время суток. У нас же по факту остатки убитого асфальта, который был уложен еще в советское время, и ни одного фонаря! А самое главное, в парке отсутствует грамотное зонирование, нет чёткой структуры площадок и сообщения между ними. Кстати, раньше на основной дорожке располагались стенды с изображениями советских мультфильмов, это было здорово! Сейчас туда вставляют рекламу натяжных потолков и т.п. Но давайте подумаем, ведь окупаемость не должна быть единственной целью парка, это не торговая площадка для получения прибыли! – возмущается Вера Чичкова.
Пока на детской площадке ассортимент игрового инвентаря расширяться не будет, пояснило руководство парка. Собственных бюджетных средств хватает лишь на текущий ремонт. Недавно на деревянной горке пришлось заменить поверхность.
— Мы лавочки по центральной аллее 10 штук закупили, самостоятельно изготовили, поставили. Урны сварили к этим лавочкам. По возможности, в рамках своих финансовых поступлений, как заработаем, мы всё делаем. Фрагментарно, точечно, – говорит Светлана Мартыненко, директор ПКиО «Загородный». – Вот сцену деревянную построили, у нас не было её, построили тир.
В администрации парка признались, что сейчас в приоритете привести в порядок пикниковый городок. Среди владимирцев он пользуется спросом. Навесы, столики, лавочки, мангалы – всё это требует ежегодного обновления. Тем более майские праздники не за горами. А вот за масштабное благоустройство должен отвечать учредитель, говорят в парке, то есть городская администрация.
— Комплексное благоустройство парка «Загородный» станет возможным в более поздние сроки. Концепция реновации парка должна соответствовать его природным особенностям и сложившемуся зонированию. Парк непосредственно граничит с лесом, поэтому администрация города Владимира согласовала включение значительной части парковой территории в лесопарковый зеленый пояс, что дополнительно защищает существующие ландшафты и зеленые массивы. Вопросы финансирования работ будут решаться после утверждения проектно-сметной документации, а сам проект реновации парка «Загородный», на наш взгляд, необходимо обсудить с жителями в максимально открытом формате, — говорится в официальном ответе мэрии на запрос «Призыва».
Реновация муниципальных парков во Владимире началась в 2013 году. Первому посчастливилось парку «Дружба». С 2014-го по 2018 год масштабно обновлялся Центральный парк. Здесь было открыто колесо обозрения и новые игровые городки. В 2019 году после голосования владимирцев была разработана проектно-сметная документация благоустройства парка «Добросельский». Первый этап работ будет выполнен уже в этом году. Окончательная приёмка преобразившейся зоны отдыха должна случиться до 2023 года. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 75 миллионов рублей. Возможно, дело дойдет и до «Загородного».
Ранее «Призыв» сообщал, что на площадке «Корабль» у Красносельского пруда сломалась горка.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Видео: youtube.com, канал пользователя ArickMD
Обсуждение 1
Я согласна с Верой Чичковой. Скучно в парке, где бесплатно, уныло все. Есть в парке очень хозяйственный и рукастый мужчина, который и плоты делал, и лодочки, и качельки. Как здорово мы катались по пруду. Но пруд жутко грязный. Платно все, да. Вроде и программы детские проводят. Но не хватает площадок детских и спортивных.