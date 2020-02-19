Жители Спасского остались без газа, света и дороги

Семья Денисовых живет в доме, полностью отапливаемом электрическим котлом. Вот уже три года они ждут, когда на Садовую улицу в микрорайоне Спасское проведут газ. Безуспешно. У Денисовых два маленьких ребенка 2 лет и 5 месяцев. Всей семьей они вынуждены ютиться на первом этаже коттеджа. Второй этаж не отапливается. Счет за коммуналку приходит удвоенный.

Бумажной волокитой и перепиской с чиновниками в семье занимается бабушка Людмила Викторовна. По её словам, сначала в «Газпроме» ответили, что газа не будет без планировки улицы. Проект участка земли появился. Теперь же компания просит профинансировать прокладку газопровода высокого давления. Семье Денисовых выставили счёт почти в 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Людмила Денисова, жительница мкр. Спасское:

Мы не можем одни заплатить такую сумму! Заплатить за всех. Теоретически эта сумма должны быть распределена на всех собственников. А здесь, на участках, которые ещё не строятся, никто не собирается платить вперед.

Относимся мы к городу Владимиру. Налоги платим городские. Тарифы у нас городские, не сельские. Так надо как-то помогать молодым семьям.

Чтобы купить земельный участок в Спасском и построить здесь дом, Артему Денисову пришлось продать квартиру, взять ипотеку. Продавец заверил, что газификация вот-вот начнется и показал пример соседних коттеджей. Как потом выяснилось, некоторые дома здесь до сих пор отапливаются дровами.

Артем Денисов, житель мкр. Спасское:

Как обычно, продавцы говорят, что в перспективе здесь всё будет. В некоторых домах на соседней улице газ был проведен. На газ, насколько я знаю, есть федеральная программа. Если объект, которому надо подключить газ, находится в радиусе 200 метров от газовой магистрали.

Эта услуга должна стоить в пределах 30-35 тысяч рублей. Это нормальная сумма, мы могли бы её потянуть, но не 3 миллиона, как предложил нам «Межрегионгаз».

Тем временем до газопровода от дома Денисовых более 300 метров. Из-за этого соседи, купившие участки, боятся строиться. Никто не хочет скидываться большими суммами на газопровод. В «Газпром газораспределение Владимир» «Призыву» сказали, что почти 3-миллионный счет они выставили не одной семье Денисовых. Это смета газификации всей проектной территории.

— Этот проект предусматривает сети высокого давления, шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) и сеть низкого давления, который предусмотрен для застройки целого микрорайона, а не одной этой семьи. И здесь неважно, кто выступает плательщиком – коллектив жителей или один человек. После того как его проведут, новые соседи будут подключаться к нему уже по льготной плате — за 30 тысяч рублей. Выход? Скидываться коллективно. Этот участок большой длины. Он предусматривает газ высокого давления. Здесь речь пойдет о строительстве большого межпоселкового газопровода высокого давления с переходом на низкий. За помощью нужно обращаться к муниципальным властям. Есть схема освоения участка. Муниципалитет должен был озаботиться о том, каким образом здесь будут жить люди, — уверены в компании.

Просить о поддержке городских чиновников молодая семья даже не думала, ведь местные власти не могут решить проблему даже с уличным освещением и дорожной инфраструктурой. Район застраивается, но целая улица пребывает в темноте. От центральной дороги съезд к улице Садовой не асфальтирован, снегоуборочная техника сюда не доходит. Люди вынуждены пробираться на ощупь в темноте к своим домам. Городское управление ЖКХ рассмотрело обращение жителей. «Мероприятия по устройству покрытия из инертных материалов в текущем году завершены и могут быть рассмотрены в плане работ по дорожной деятельности в 2020 году», — ответили чиновники.

Людмила Денисова, жительница мкр. Спасское:

Мы дождались 2020 года. Нам объяснили, что инертные материалы появятся в мае месяце. Мы подождем и до мая. Но включены ли мы в план работ до 2020 года?

Мы находимся во Владимире. Но почему-то в городе одни условия, в Юрьевце и Спасском другие. У нас то свет отключат, то ещё чего, мы не знаем бывает на ночь глядя, куда нам ехать с детьми, где переночевать.

«Призыв» отправил запрос в городскую администрацию по всем заявленным проблемам жителей Спасского. В редакцию пришел подробный ответ о планах газификации других городских микрорайонов, где выделяются земли многодетным семьям. А семье Денисовых, как они и догадывались, от городских чиновников помощи ждать не придется. — В настоящее время газоснабжение земельных участков, не предоставлявшихся администрацией города Владимира многодетным семьям, производится их собственниками на общих основаниях. По информации АО «Газпром газораспределение Владимир», техническая возможность подключения к сетям газоснабжения земельных участков (домовладений), расположенных в юго-западной части с. Спасское, имеется. Для подключения собственникам необходимо выполнить проектирование и строительство газопровода высокого давления, газорегуляторного пункта шкафного типа для снижения высокого давления до низкого, разводящих подземных газопроводов. В соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2019 № 170, адресной инвестиционной программой города Владимира на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. средства на выполнение указанных мероприятий и строительство дороги с асфальтобетонным покрытием не предусмотрены, — расписали в мэрии. Что касается земель для многодетных, строительство инженерных сетей уже запланировано. В 2021 году водопровод, канализация и газ должны прийти в микрорайон Лунево-Сельцо к 283 земельным участкам. И в 2022 году в микрорайоне Юрьевец — к 132 земельным участкам по улицам Православная, Преображенская, Рождественская, Славная, Рос, Родионовка, Б. Лучистая, М. Лучистая, Всесвятская. Ранее «Призыв» сообщал, что квартиры многоэтажек по улице Всесвятской дали течь во время январской метели. Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»