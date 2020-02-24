Жители Гусь-Хрустального спасли кошку, три дня просидевшую на дереве

Настоящая спасательная операция ради кошки развернулась в Гусь-Хрустальном. Животное забралось на дерево и не могло спуститься самостоятельно. На березу кошку, скорее всего, загнали собаки. Она вскарабкалась на высоту пятого этажа легко, но как это часто бывает, путь назад оказался труднее. Без пищи и воды кошка провела три дня, пока ее не заметили люди. Пост о помощи разместили в популярном городском паблике.

— В окно увидели, что сидит кошка очень высоко, думала, что слезет. А потом увидела пост в «Подслушано», девушка написала, что она третьи сутки сидит, — пояснила «Призыву» Надежда Вялова, — Автовышку нашла, звонила по разным объявлениям: кто-то говорил, что поставил машину уже на стоянке, кто-то спрашивал есть ли человек, который полезет за кошкой. А молодой человек, которого зовут Сергей, от доброго и чистого сердца согласился помочь. Ему большое спасибо за это!

Видео спасения уже разместили в Интернете. За сутки его посмотрели больше десяти тысяч человек. Доброе дело собрало сотни лайков и приятных комментариев.





Надежда рассказывает, когда кошку спустили с дерева, она была сильно напугана. Вырывалась из рук, боялась людей. Как только животное оказалось на земле, оно рвануло во двор. Девушка оставила для кошки корм и отошла. Не сразу, но спасенное животное поело. Местные жители считают, что кошка, скорее всего, бездомная. По крайней мере, за три дня, что животное провело на дереве, хозяин никак не обнаружил себя.

Кошка провела на дереве три дня

Случаев, когда кошки забираются на высоту, очень много. На дерево их может загнать собака или простое любопытство. Спуститься самостоятельно для многих усатых проблема. И в этом случае вся надежда на человека, который придет на помощь. Если вы заметили на ветках кота, позвонить можно по единому номеру телефона спасения 112. Если получится, за животным пришлют вышку. Но чаще всего оплачивать расходы высотникам приходится неравнодушным жителям.

Ранее «Призыв» сообщал, что приюты для животных планируют строить в Коврове и Собинке.

Полина Тарбеева

Фото и видео: «Подслушано в Гусе»