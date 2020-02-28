Жене погибшего работника фермы выплатили компенсацию

Бригадир животноводческой фермы в селе Горки Юрьев-Польского района избежала наказания за гибель своего рабочего. Уголовное преследование обвиняемой прекращено в связи с примирением сторон. Супруга погибшего приняла материальную поддержку предприятия. Рабочий фермы погиб 16 июня прошлого года. Находясь на смене, 58-летний мужчина при очистке оборудования соскользнул в приямок работающего транспортера.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Следствием и судом установлено, что руководство сельскохозяйственного предприятия ежемесячно заключало договор подряда с местным жителем на исполнение работ по обслуживанию навозоуборочного транспортера фермы. При этом обучения и необходимого инструктажа мужчина не проходил. А это грубое нарушение. Кроме того, ограждение приямков транспортера находилось не около оборудования, а за воротами фермы.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александрове рабочий упал с высоты 5-го этажа и получил множественные травмы. Следком начал доследственную проверку.

Ольга Ефремова

Фото: yasnogorfarms.ru