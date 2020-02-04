Жалоба ООО «ВИТАЛОН» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ВИТАЛОН» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку местноанестезирующего лекарственного препарата (Бупивакаин), включенного в перечень ЖНВЛП, для нужд ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» в 2020 году.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ВИТАЛОН».

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «ВИТАЛОН» на действия комиссии необоснованной.