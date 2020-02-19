Жалоба ООО «Торофарм» (Московская область) на действия аукционной комиссии признана необоснованной, однако в отношении заказчика выдано предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Торофарм» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных средств (средства антисептические) для нужд ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Торофарм» по причине несоответствия требованиям аукционной документации предложенных дополнительных характеристик и лекарственной формы поставляемого товара по ряду позиций. Кроме того, заявитель полагает, что заказчик неправомерно включил в состав одного предмета закупки товары, которые технологически и функционально не связаны между собой.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Торофарм» по доводам, изложенным в ней, необоснованной. Вместе с тем, в результате проведенной внеплановой проверки установлено, что заказчиком при описании предмета закупки были нарушены требования постановления Правительства РФ № 1380 от 15.11.2017.

В силу изложенного, в отношении заказчика выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.