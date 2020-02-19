Жалоба ООО «КС-Строй» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации при проведении электронного аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г.Киржач Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России в действиях заказчика, утвердившего аукционную документацию при проведении закупки, нарушений не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации необоснованной.