Жалоба ООО «КС-Строй» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по объектам: ул. Октябрьская (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев), проезд Урожайный (от ул. Первомайская до ул. Подлесная), ул. Подлесная (от проезда Урожайный до ул. Сосновая), ул. Первомайская (от ул. Социалистическая до пр. Урожайный).

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях заказчика при проведении закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «КС-Строй» на действия заказчика необоснованной.