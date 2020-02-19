Жалоба ООО «Контракт» на положения документации признана частично обоснованной, заказчику выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Контракт» на положения документации при проведении электронного аукциона на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах пригородного сообщения для нужд администрации муниципального образования Юрьев-Польский.

По мнению заявителя, заказчик нарушил требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», тем самым ограничил участие в электронном аукционе заинтересованных лиц.

Комиссия Владимирского УФАС России в действиях заказчика при проведении указанной закупки выявила нарушение части 1 статьи 23, пункта 11 части 1 статьи 31, пункта 2 части 13, 30 статьи 34, части 2 статьи 63, части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного, в отношении заказчика, конкурсной комиссии, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.